93 yaşındaki Nazi subayı mahkemede özür diledi

Nazi döneminde Yahudi toplama kampı Auschwitz’de görev alan 93 yaşındaki Nazi subayı, 70 yıl sonra mahkeme önüne çıkartıldı. Lüneburg’da görülen davada, “Ahlaki yönden sorumluluğumu kabul ediyorum” diyen SS subayı Oskar Gröning, “Affınıza sığınıyorum. Cezai sorumluluk yönünden karar sizin” sözleriyle mahkemeden ve mağdur yakınlarından özür diledi.

Ahmet Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, Auschwitz’e geldiğinde Yahudilerin gaz odalarında öldürüldüklerini öğrendiğini kaydeden Oskar Gröning, Alman basınında yer alan haberlere göre, bankacı eğitimi aldığı için, ölüm kampına gelenlerin değerli eşyalarını kayıt altına alarak, Berlin’e bildirme görevinde bulunmuş.

Auschwitz toplama kampında 1942-1944 yılları arasında kayıt görevlisi olarak görev yapan Gröning, 300 bin kişinin ölümünde pay sahibi olmakla suçlanıyor.

Savaş sonrasında bir süre İngiliz esaretinde kalan Oskar Gröning, daha sonra Lüneburg’a yerleşerek Almanya’da yaşamaya başladı.

80’li yıllarda İngiliz BBC kanalı için çekilen belgeselde, Auschwitz kampında tanık olduğu olaylar hakkında açıklamalarıyla gündeme gelen Gröning, kendisini o dönemin sistemi içerisinde “bir çarkın dişlisi” olarak tanımlamıştı. Oskar Gröning hakkında açılan ilk soruşturma, 1985 yılında delil yetersizliğinden kapatılmıştı.

Oskar Gröning’in suçlu bulunması durumunda 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.