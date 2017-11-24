93 yaşındaki Ahmet Erçin, okul bahçesine 700 fidan dikti

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde 93 yaşındaki Ahmet Erçin, hayalini gerçekleştirerek okul bahçesine 700 fidan dikti.

Çerkezköy\'de çiftçilik yapan 8 çocuk, 33 torun sahibi Ahmet Erçin, yıllardır hayali olan okul bahçesine fidan dikmeyi bugün gerçekleştirdi. Erçin\'in, Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi Orman Müdürlüğü\'nden aldığı fıstık, çam, servi, sedir, oya, çınar ve ıhlamur olmak üzere 700 fidanı, bugün törenle Veliköy Belediyesi Ortaokulu\'nun bahçesine dikildi. Törene Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Okul Müdürü Ercan Erdem, Erçin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından konuşan Ahmet Erçin, \"Peygamber efendimiz, \'kim kıyamet koptuğunu görürseniz bile elinizde fidan varsa dikiniz\' buyurmuştur\', aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Han da, \'Ağaçtan bir dal kesenin kolunu keserim\' demiştir. Fidan dikmek çok önemlidir. 3 yıl önce hayalim olan fidan dikme etkinliğini bugün gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Veliköy Belediyesi Ortaokulu Müdürü Ercan Erdem, Öğretmenler Günü\'nde anlamlı bir etkinlik yaptıklarını belirterek, \"Bu etkinliği yürütürken Ahmet amcamız yanımıza geldiğinde, Allah uzun ömür versin, kendisinin vefatı öncesinde ağaç dikmek istediğini ifade etti. Biz de hürmetle elini öperek karşıladık kendisini. Hakikaten çok kıymetli bir faaliyet yürüttük\" dedi.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise, \"Fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olmanın sevincini hep beraber yaşıyoruz. Buna vesile olan Ahmet amcamıza uzun bir ömür diliyorum. Böylesine önemli bir hassasiyeti gösterdikleri için kendilerini kutluyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahmet Erçin, öğrencilerle birlikte fidanları okul bahçesine dikti. Okul yönetimi de Erçin\'e plaket verdi.

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