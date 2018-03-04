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93 kilo skunkla yakalanan 2 kişiye tutuklama

Ali Can ZERA/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'ye, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden 93 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) getirdiği tespit edilerek, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

04 Mart 2018 16:04

Ali Can ZERA/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'ye, Yunanistan\'dan Meriç Nehri üzerinden 93 kilo skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) getirdiği tespit edilerek, gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan\'dan Edirne\'ye Meriç Nehri üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında takip edilen şüphelilerin uyuşturucuyu taşıdıkları araç, Uzunköprü ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 93 kilo skunk ele geçirildi. Araçtaki M.K. ile M.KŞ., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.K.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucuların İstanbul\'da satılmasının planlandığı belirtildi.

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