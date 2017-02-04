93 göçmen gemiyle Kıbrıs'a geldi

93 göçmeni taşıyan bir gemi, günün ilk saatlerinde Kıbrıs'taki Kato Pyrgos köyü yakınlarında sahile vardı.

Kıbrıs emniyetinden adını açıklamak istemeyen bir kaynak, haber ajansı AP'ye konuşarak geminin sahile 15 kilometre kala fark edildiğini ve göçmenlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere başkent Lefkoşa yakınlarındaki bir kampa götürüleceğini açıkladı.

Göçmenlerin 42'sinin çocuk ve 17'sinin kadın olduğunu söyleyen yetkili, bu insanların kökenleri ve nereden geldikleriyle ilgili ellerinde bir bilgi olmadığını belirtti.

AFP ajansı ise Ada basınında göçmenlerin polise Türkiye'den geldiklerini söylediğine yönelik haberler yayınlandığını aktardı. Haberlere göre göçmenler, adaya ulaşabilmek için kişi başı 2 bin dolar ödemeye yaptıklarını söyledi.

Kıbrıs'a daha önce de Türkiye'den gemiyle gelen göçmenler olmuştu.

2016'nın Eylül ayında 83, Kasım ayında ise 128 Suriyeli göçmen adaya ulaşmayı başarmıştı.