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92 yaşında kendini astı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)-  ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, Seydi Vakas G

01 Ekim 2018 18:53

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)-  ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, Seydi Vakas G. (92), kendini evinin merdiven boşluğuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Akpınar köyünde meydana geldi. Ziyaretine gelen yakınları, yalnız yaşayan Seydi Vakas G.\'yi evinin merdiven boşluğuna asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Seydi Vakas G.\'nin öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Seydi Vakas G.\'nin cesedi, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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