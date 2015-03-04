92 Türk İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor

Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol’ün dünya çapında kırmızı bültenle arananlar listesinde 92 Türk var. Kayıplara karışan isimler cinayetten dolandırıcılığa, uyuşturucudan insan ve organ kaçakçılığına kadar çok sayıda iddiayla suçlanıyor. Suça karıştığı iddia edilen kişinin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten kırmızı bültenle aranan Türklerin suç dosyaları da bir hayli kabarık.

Arif Balkan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, 92 isim dolandırıcılık, cinayet, silahlı gasp, cinsel suçlar, çocuk kaçırma, kalpazanlık, hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suç isnadıyla aranıyor. Kayıp Türklerin büyük bölümünün 2000 yılından sonra suça karışmış olması ise dikkat çekici. Listede adı bulunanlar hakkında arama kararı talep eden ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nden Gürcistan’a, Romanya’dan İsveç’e kadar pek çok ülke bulunuyor.

İnterpol’ün kayıtlarındaki ‘Kırmızı bültenli’ Türklerin bazılarının profilleri şöyle:

Salih Acarbulut: 1951 doğumlu. ABD tarafından aranıyor. İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen Acarbulut, ABD’nin Tennessee Eyaleti’nde, Amerikalıların Ponzi dediği saadet zinciri yöntemiyle 100 kişinin 12 milyon dolarını zimmetine geçirmekten yargılanıyor. İddianamedeki 19 ayrı suçlamanın hepsinden hüküm giymesi halinde 330 yıl ceza alacak.

Nihat Özmen: İyi derecede İsveççe ve Türkçe bilen Özmen, 43 yaşında. Silahlı soygun ve cinayete teşebbüs suçlarına karıştığı İsveç’i birbirine katan Özmen, her yerde aranıyor.

Hüseyin Özdemir: 1980 Şırnak doğumlu Özdemir, Gürcistan’da trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Gürcistan makamlarınca aranıyor.

Rami Doğhan: 1964 doğumlu. Azerbaycan’da tarafından aranıyor. Vergi kaçaklığı suçundan hüküm giyen Doğhan’ın Türkiye’ye kaçmış olabileceği tahmin ediliyor.

Dr. Yusuf Erçin Sönmez: 1957 doğumlu Sönmez Kosova’da yasa dışı böbrek nakli gerçekleştirdikleri iddiasıyla aranıyor. Sönmez hakkında, Avrupa Birliği’nin Kosova Polis ve Adalet Misyonu’nda (EULEX) görevli uluslararası savcı Jonathan Ratel’in soruşturduğu dosyada yasadışı organ nakilleri ve ticareti yaptıkları öne sürülmüştü.

Coşkun Boyunsuz: 1967 Gaziantep doğumlu Boyunsuz da suç dosyası kabarık Türklerden. Kumral saçlı ve mavi gözlü Boyunsuz, Bulgaristan’da tutulduğu cezaevinden firar etti. Bulgaristan tarafından her yerde aranıyor.

Ümit Kaan Ocak: 39 yaşındaki Ocak, iyi derecede İngilizce biliyor. Uyuşturucu trafiği içinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentindeki yerel güvenlik birimleri tarafından aranıyor.

Ahmet Esat Bulkat: Bulkat, 54 yaşında İstanbul doğumlu. İngilizce ve İtalyanca biliyor. Çocuklara karşı istismar suçları, çocuk kaçırma ve sahtecilik suçlarından Georgia eyaletindeki bölge mahkemesince aranıyor.

Burçin Temel: 1985 Türkiye doğumlu Temel, İngilizce biliyor. New York’un Long Island bölgesindeki bir silahlı soygun nedeniyle aranıyor. Kahverengi gözlü ve siyah saçlı. ABD New York - Suffolk yerel mahkemesinin verdiği yakalama kararı gereğince tüm dünyada aranıyor.