T24 LogoT24 Logo
Gündem

91'i muvazzaf asker olan 96 kişiye gözaltı kararı

Haklarında gözaltı kararı verilen 96 kişiden 65'i yakalandı

10 Mayıs 2018 11:57

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması olduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 'FETÖ' mensupları olduğu iddia edilen kişilerce oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi.

Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER

FETÖhava kuvvetleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24