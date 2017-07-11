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917 kilo esrar ele geçirildi

Yakalanan uyuşturucunun değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi

11 Temmuz 2017 16:33

Adana'da polis ekiplerinin durdurduğu saman yüklü kamyonda, eğitimli polis köpeği Pars ile yapılan aramada 917 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda polis köpeğinin koku almasını önlemek için çuvalların üzerine deterjan sürüldüğü ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları yol kontrolünde, 21 AH 226 plakalı saman yüklü kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada saman balyalarının ortasına gizlenen 917 kilo esrar bulundu. Yakalan uyuşturucunun değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

Çuvallar içindeki esrarın ise hassas burunlu köpek tarafından yakalanmaması için üzerlerine deterjan sürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü 63 yaşındaki Kadri D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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