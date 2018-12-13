911 Arama Kurtarma'dan, üniversiteli yeni üyelere dağcılık eğitimi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde 911 Arama Kurtarma Derneği, On Yedi Eylül Üniversitesi öğrencisi yeni üyelere dağcılık eğitimi verdi.

Bandırma liman bölgesindeki surlarda 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi öğrencisi yeni üyelere yönelik eğitim verildi. Temel eğitimle başlayan yeni üyeler, ardından 20 metre yükseklikteki surlardan aşağı indi. Yaklaşık 3 saat süren eğitimde öğrenciler kaya tırmanışı ve emniyet alma eğitimi de aldı.

911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy \"Derneğimize yeni katılan üyelerimize dağcılık temel eğitimleri veriyoruz. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 911 Arama Kurtarma, Dağcılık ve Kurtarma topluluğumuzla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yeni üyelerimize, temel eğitimin birinci aşaması olan güvenli bir şekilde inmek için gerekli ekipmanları tanıttık. Olası bir durumda olaya müdahale etmek için eğitimlerimizi sürdürüyoruz\" dedi.



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