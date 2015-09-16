91 yaşındaki Zimbabve Devlet Başkanı 1 ay önce yaptığı konuşmayı tekrarladı, bunama tartışması başladı!

Afrika kıtasının en yaşlı lideri Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, parlamento açılışında, bir ay önce yaptığı konuşmanın tekrarını yaptı. “Başkan bunamış olabilir” tepkileri, Mugabe'nin ofisinden de “metinler karıştırıldı” açıklaması geldi. Bir parlamenter, "91 yaşında bir başkanımız var, kendisi bunamış olabilir. Normal bir insan bir ay önce yaptığı konuşmayı yeniden yaptığını fark ederdi. Kendisinin acilen istifa etmesi gerekiyor" dedi.

Afrika kıtasının en yaşlı lideri 91 yaşındaki Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin, parlamento açılışında yaptığı konuşma dünyada haber oldu.

Bunun nedeni, aynı konuşmanın yaklaşık bir ay önce de yapılmış olması.

NTV'de yer alan habere göre, Mugabe 21 gün önce ulusa sesleniş konuşmasındaki metnin aynısını okudu. Başkan, 30 dakika boyunca İsçi haklarından, turizm ve tarımdan bahsetti.

Parlamento üyelerinin şaşkın bakışlar altında dinlediği konuşma sonrası, Mugabe'nin yaşı, görevini yerine getirip getiremeyeceği tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Mugabe'nin sözcüsü , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın ofiste meydana gelen bir karışıklık sonucu yaşandığını belirtti.

Mugabe, 1987 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.