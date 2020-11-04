91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in yakınları: Aile, taşınmak için iki haftadır ev arıyordu

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremden 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in yakınları, ailenin taşınmak için 2 haftadır ev aradığını söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin’in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı. Ailenin yakınları, “Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi” dedi. Fidan Keskin Gezgin'in cansız bedeni Rıza Bey Apartmanı enkazında bulunmuştu.