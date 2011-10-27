91 saat sonra enkazdan 19 yaşındaki genç kurtarıldı

T24 - Van’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra 19 yaşındaki bir genç, enkazdan canlı olarak çıkartıldı.







7,2 büyüklüğündeki depremin vurduğu Van’dan mucize haberleri gelmeye devam ediyor.



Erciş ilçesinde yapılan çalışmalarda adının Muhammet olduğu öğrenilen 19 yaşındaki bir genç, depremden 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

5 katlı bir enkazından ekiplerin hummalı çalışması sonucu çıkartılan genç, tedavi altına alındı.



23 Ekim'de meydana gelen depremde 500'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 1300'ü aşkın kişi de yaralanmıştı.



Sarsıntının ardından sokakta kalan depremzedeler kurulan çadırlara yerleştirilmişti.



