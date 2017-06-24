Sezonun en iyi 3 yaşlı İngiliz atları, şampiyon olmak için İstanbul Veliefendi Hipodromu'na çıkıyor! 91. Gazi Koşusu, yarın (25 Haziran 2017) saat 20.00'de koşulacak.

3 Yaşlı 19 İngiliz atı (tek dişi tay Tarsus Beyazı) 2400 metre mesafeli çim pist yarışında, 1.500.000 TL'lik birincilik ikramiyesinin sahibi olmak için kapışacak.

Gazi Koşusu günü ayrıca İstiklal Savaşı, Nene Hatun, Zübeyde Hanım, Ali Rıza Bey ve Anafartalar koşuları da yapılacak.

Son şampiyon Graystrom

Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metreleirnde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.

1 – DEPOSITORY (d.e Anatoly - She Wadi Wadi / Green Desert)

Jokey: Gökhan Gökçe Sahip: Kemal Kurt

2 – ESKAYRA (d.e Powerscourt - Sarılar Güzeli / Mujtahid)

Jokey: Gökhan Kocakaya Sahip: Piraye Cemiloğlu

3 – FINESSE (a.e Luxor - Flying Saucer / Eagle Eyed)

Jokey: Özcan Yıldırım Sahip: K.Levent Kitapçı

4 – GRIFFON (d.e Torok - Ela Korı Mu / Ela Mana Mou) Jokey: Barış KUrdu Sahip: A. Ceyda Feyzullah

5 – JUST EAGLE (a.e Kızılmurat - Maria Rose / Commoner)

Jokey: Nurettin Şen Sahip: Murat Yoğurtçuoğlu

6 – LAST POINT (d.e Derviş Ağa - Resume / Lahib)

Jokey: Müslüm Çelik Sahip: Orhan Tanatar

7 – NAÇAL (d.e Scarface - Kurtis / Spectrum)

Jokey: Kadir Tokaçoğlu Sahip: Kemal Kurt

8 – OĞLUM BERATIM (d.e Dai Jin - Sly / Monsun)

Jokey: Mehmet Kaya Sahip: Bülent Doğan

9 – ORANGE BLOSSOM (a.e Sports Hero - Bimini Breeze / Danzig)

Jokey: Furkan Yüksel Sahip: Fedai Kahraman

10 – PERSHING (d.e Scarface - Orse Gül / Sri Pekan)

Jokey: Halis Karataş Sahip: Kamil Kahyaoğlu

11 – PIANO SONATA (d.e Torok - Emma / Shining Steel)

Jokey: Ahmet Çelik Sahip: Oğuz Yalçın

12 – RUNNER BULL (d.e Victory Gallop - Sun Cat / Mountain Cat)

Jokey: Akın Sözen Sahip: Nurbiye Gülerce

13 – SCAMP (d.e Yonaguska - Rastaban / Eagle Eyed)

Jokey: Deniz Yıldız Sahip: Ö. Şahin Eğilli

14 – SİNYOR ŞAMİL (d.e. Scarface - Figaro / Senor Speedy)

Jokey: Ayhan Kurşun Sahip: Kemal Kurt

15 – STORM SEA SWELL (d.e Henrythenavigator - Zhou / Lord Florey)

Jokey: Murat Gündüzeli Sahip: Nimet Arif Kurtel

16 – ULAN BATOR (d.e Luxor - Gençceren / Kaneko)

Jokey: Sadettin Boyraz Sahip: Hatice Yıldız

17 – ZAFER ATEŞİ (d.e Win River Win - Gold Hyperion / Pharly)

Jokey: Uğur Polat Sahip: Bedri Akbulut

18 – ZÜMRÜTHAN (d.e Mali - Mae West / West By West)

Jokey: Mustafa Çiçek Sahip: Cafer Güven

19 – TARSUS BEYAZI (d.d Banknote - Hamitin Kızı / Turaç)

Jokey: Selim Kaya Sahip: İmat Bozdoğanlı

Kısa kısa Gazi koşusu

- Ulu Önder Atatürk’ün adına, 1927 yılından itibaren her yıl kesintisiz olarak düzenleniyor.

- Türkiye’de doğmuş 3 yaşlı safkan İngiliz tayları koşabiliyor.

- Her yıl haziran ayının son pazar günü koşuluyor.

- İlk Gazi Koşusu'nun galibi, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman isimli kısraktı. Yarışın ikramiyesi 2.000 TL'ydi.

- İstanbul'daki ilk Gazi Koşusu 1968 yılında koşuldu ve kazanan Burhan Karamehmet'in Asuvan isimli safkanı oldu.

- Dağıtılacak toplam ikramiye 2.550.000 TL + 637.500 TL (yetiştiricilik primleri) olmak üzere 3.187.500 TL.

- Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesi olan 1.500.000 TL ile birlikte, eğer safkanın yetiştiricisi yani annesinin de sahibi ise , 375.000 TL daha kazanacak.

- Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanı yaptı.

Bold Pilot böyle rekor kırdı

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Rekor sonrası Gazi'yi kazananlar

1996 Bold Pilot / Halis Karataş (2.26.22 ile rekor derece)

1997 Fair Tail / Akın Özdeniz

1998 Kavranhan / Fuat Çakar

1999 Bartrobel / Ertul Cankılıç

2000 Caprice George / Sadettin Boyraz

2001 Grand Ekinoks / Yalçın Akağaç

2002 Fernando / Fuat Çakar

2003 Sufi / Bekir Gökçe

2004 Yavuz Star / Arslan Birdal

2005 Populer Demand / Halis Karataş

2006 Hızel / Halis Karataş

2007 Inspector / Ömer Kaya

2008 Pan River / Sadettin Boyraz

2009 Miramis / Gökhan Kocakaya

2010 Mystical Storm / Selim Kaya

2011 Anatoly – Halis Karataş

2012 Matador Yaşar – Halis Karataş

2013 Divine Heart – Yücel Bilik

2014 Blaze To Win – Halis Karataş

2015 Renk / Ahmet Çelik

2016 Graystorm / Ahmet Çelik