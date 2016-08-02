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Dünya

9.1 büyüklüğündeki yanlış deprem alarmı Japonya'yı felç etti

Paniğe kapılan halk 'güvenli alanlara' sığınarak beklemeye başladı

02 Ağustos 2016 12:42

Deprem kuşağında yer alması nedeniyle, depreme karşı önlemler konusunda hassas olan Japonya'da verilen yanlış alarm, başkent Tokyo ve çevresindeki şehirlerde yaşayan toplam 40 milyon kişinin hayatını felç etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Japon Meteoroloji Örgütü, yerel saatle 17.09'da, Tokyo ve çevresini kapsayan Kanto bölgesinde Richter ölçeğine göre 9.1 büyüklüğünde deprem olacağını belirterek alarm verdi.

The Japan Times'ın haberine göre, alarm üzerine bölgedeki tüm tren seferleri durdu,elektrik ve sular kesildi. Paniğe kapılan halk 'güvenli alanlara' sığınarak beklemeye başladı ancak beklenen deprem gerçekleşmedi.

Bir süre sonra hayat normale dönerken, Meteoroloji Örgütü halktan özür dileyerek, hatanın 2007'de kurulan deprem bildirim sisteminin yanlış alarm vermesinden kaynaklandığını duyurdu.

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