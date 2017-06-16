"90'lı yılların Mehmet Ağar'ı bugünlerin Süleyman Soylu'su"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 100 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın durumuna dikkat çekti. Paylan, Gülmen ve Özakça’nın “terör örgütü üyesi” olduğunu iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “90'lı yılların Mehmet Ağar'ı bugünlerin Süleyman Soylusu ve siz de maalesef bunlara yedekleniyorsunuz” dedi.

Meclis'in ivedilikle adım atması gerektiğini ifade eden Paylan, şöyle konuştu:

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Maalesef, bu olağanüstü dönemde pek çok mağduriyet var. Bu mağduriyetler yalnızca darbeci anlayışa değil, muhalif olan herkese karşı yapılıyor. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 102 bin 551 kamu personeli var. Bunların içinde binlerce eğitimci var.

“Nuriye ve Semih 100 gündür açlık grevinde, farkında mısınız?”

Bu eğitimcilerden ikisi bir eyleme başladı. Bugün Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 100'üncü günü, farkında mısınız? Kendileri onlarca gün, o İnsan Hakları Anıtı'nın önünde yalnızca "İşimi geri istiyorum" dedi. Çünkü bir haksızlığa uğradıklarını söylediler. Sizler bazı görüşmeler yaptınız, vaatlerde bulundunuz ama ne hikmetse saraydaki irade, vicdanlarınızın harekete geçmesi yönünde sizleri büyük bir vesayet altında bırakıyor.

“2 genç insan ölüyor, Meclis adım atmalı”

İki insanın hayatı, bizim burada çıkardığımız pek çok yasadan çok daha önemli. Nuriye ve Semih, göz göre göre eriyor. 90. günü geçen açlık grevlerinden sonra artık ölüm sınırına yaklaşılır. Nuriye ve Semih'in şu anda kasları erimiş durumda, iç organları geriye dönüşü olmayan noktada, işleyemez durumda. Nuriye şu anda yürüyemeyecek hâlde, kalem dahi tutamayacak hâlde. Semih'te de benzer pek çok emare var. Birisi 28, birisi 34 yaşında olan 2 genç insan şu anda ölüyor arkadaşlar. Meclis’in bununla ilgili ivedi adım atması lazım.

“90'lı yılların Ağar'ı bugünlerin Soylusu”

1990'lı yılların Mehmet Ağar'ı her hak talebinde şöyle derdi: "Onlar terörist." Hani "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." söylemiyle vicdanları köreltmek isterdi ve becerirdi. Süleyman Soylu da Nuriye ve Semih tutuklandığında, anında terör örgütü üyesi olarak yaftaladı. 90'lı yılların Mehmet Ağar'ı bugünlerin Süleyman Soylusu ve siz de maalesef bunlara yedekleniyorsunuz.

“Komisyonu beklemeyelim, ivedilikle adım atalım”

Eğer ki Nuriye ve Semih hayatlarını kaybederlerse hepimizin boynunun borcu olacak. Bu konuda parmaklarınızı kımıldatacak mısınız? Gelin, bununla ilgili ivedi tedbir alalım. Bu komisyonun işlemesini beklemeyelim arkadaşlar. Biz bir araştırma komisyonu ihdas edelim. Öncelikle Nuriye ve Semih'i kurtaralım, canlarını kurtaralım, daha sonra 101 bin kamu görevlisiyle ilgili adımların ivedi atılmasını sağlayalım.