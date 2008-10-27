90+'ların haftası

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 8. haftada, 5 maçta toplam 6 gol, karşılaşmalarda kaybolan sürelerin oynatıldığı bölümde atıldı.



Geride kalan haftada, hakemlerin maçların 90 dakikalık bölümünün ardından oynattığı ''artı 90'' dakikalarda fileler 6 kez havalandı.



Galatasaray, bu süre içinde yediği 2 golle Eskişehirspor'a 4-2 yenilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyepor, tıpkı geçen haftaki Antalyaspor maçı gibi, Konyaspor deplasmanında da İbrahim Akın'ın ''artı 90'' dakikalık bölümde attığı golle yine sahadan 2-1 galip ayrıldı. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ''artı 90'' dakikalık sürenin oynatıldığı sürede yediği golle yenilen Antalyaspor ise bu kez aynı süre içinde Hacettepe'den gol yiyerek, beraberliğe razı oldu.



Öte yandan, sezon başından bu yana maçlarda kaybolan sürelerin oynatıldığı bölümlerde fileler toplam 18 kez havalanırken, geride kalan 8. hafta, 6 golle, ''artı 90'' dakikalarda en fazla golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.



-ARTI 90 DAKİKA GOLLERİ-



Turkcell Süper Lig'de bu sezon maçların 90. dakikaları sonrasında atılan

goller şöyle:

Maç Futbolcu Takımı Sonuç

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Galatasaray-Denizlispor Barış Galatasaray 4 - 1 artı 2

Hacettepe-Bursaspor Gökhan Bursaspor 1 - 2 artı 1

Ankaragücü-Trabzonspor İglesias Ankaragücü 1 - 2 artı 3

Denizlispor-Antalyaspor Straka Antalyaspor 3 - 2 artı 2

Gaziantepspor-Ankaragücü Chabani Ankaragücü 2 - 2 artı 2

İBB Spor-Ankaraspor Murat Ankaraspor 1 - 2 artı 1

Gaziantepspor-Denizlispor Roberts Denizlispor 2 - 1 artı 1

Eskişehirspor-Kocaelispor Youla Eskişehirspor 2 - 1 artı 1

Antalyaspor-Gaziantepspor Ahmet Gaziantepspor 1 - 4 artı 3

İBB Spor-Antalyaspor İ.Akın İBB Spor 2 - 1 artı 1

Kocaelispor-Fenerbahçe Semih Fenerbahçe 2 - 3 artı 6

Kayserispor-Ankaraspor Konate Ankaraspor 1 - 2 artı 4

Fenerbahçe-Bursaspor Deivid Fenerbahçe 5 - 2 artı 1

Konyaspor-İBB Spor İ.Akın İBB Spor 1 - 2 artı 4

Ankaragücü-Kayserispor M.Topuz Kayserispor 1 - 3 artı 2

Antalyaspor-Hacettepe Sandro Hacettepe 1 - 1 artı 1



Eskişehirspor-Galatasaray Youla Eskişehirspor 3 - 2 artı 1

Lovrek Eskişehirspor 4 - 2 artı 8



