"90’dan fazla cenaze, bu akşam ailelerine teslim edilmiş olacak"

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu akşam 90’dan fazla cenazenin ailelerine teslim edilmiş olacağını açıkladı. Demirtaş, “Hem savcı, hem de adli tıp başkanı ile görüşmelerimizde bize verilen bilgi bu akşam itibariyle teşhis yoluyla tanınabilecek bütün cenazelerimiz ailelerimize teslim edilmiş olacak. Bu akşam 90’dan fazla cenaze teslim edilmiş olacak” dedi.



Birgün’de yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adli Tıp Kurumu’nun Keçiören’deki Grup Başkanlığı binasına geldi. Demirtaş'ın Adli Tıp'a geldiği sıralarda bir kişi bariyerlerin üstüne çıkarak, '17-18 yaşlarında bir kızın teşhis edilemediğini ve ailelerden 17-18 yaş arasında bir kız yakınlarının olup olmadığını' sordu. Demirtaş, Adli Tıp binası önünde kurulan taziye çadırlarında Ankara’daki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Adli Tıp Kurumu’na girerek yetkililerden bilgi alan Demirtaş basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin, 'çalışmaları yerinde gördünüz sizin elinizdeki son rakam ve durum nedir?' sorusuna Demirtaş, şu cevabı verdi: “Rakamlarla ilgili karmaşa var. İnsan telaffuz etmekte zorlanıyor. Maalesef cenazelerin bir çoğu tanınmayacak halde. Bir çoğu tanınmayacak halde. Dolayısıyla bu çalışmaların tamamlanması biraz daha zaman alabilir. Ama hem savcı, hem de adli tıp başkanı ile görüşmelerimizde bize verilen bilgi bu akşam itibariyle teşhis yoluyla tanınabilecek bütün cenazelerimiz ailelerimize teslim edilmiş olacak. Bu akşam 90’dan fazla cenaze teslim edilmiş olacak. Gördüğümüz o. 20 civarında tanınmayacak durumda olan cenazemiz var arkadaşımız var. Bunlarda DNA testi yoluyla ailelerle uyumunun tespit edilmesi gerekecek. O da birkaç günlük bir zaman alacak. Çalışmalar bu boyutuyla devam ediyor. Teşhisin veya cenaze tesliminin geciktiği her saatte aileler açısından ayrı bir manevi işkenceye zorluğa dönüşüyor. Dünden bu yana ailelerimiz burada bekledi büyük bir dayanışmada gördüler. Sağ olsunlar Ankara’dan birçok kurum ve sivil toplum örgütü yurttaşlarımız kimi battaniyesi ve sıcak çorbası ile bahçede bekleyen insanlarımızla dayanışma gösterdiler. Bu da önemlidir. Kıymetli bir şeydir. İnşallah en kısa zamanda en azından cenazelerimiz tümüyle ailelerimize teslim edilir. İşin manevi boyutunu defin işlemleriyle birlikte tamamlamış oluruz.”