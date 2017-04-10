900 kişinin katıldığı mitingde, 1000 polis görev yaptı

Referandum çalışmaları kapsamında HDP'nin Bursa'da düzenlediği mitinge yaklaşık 900 kişi katıldı. Mitinge giden 900 kişi, mitingde görev yapan 1000 polis tarafından tek tek aranarak alana girebildi.

HDP'nin 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu çerçevesinde Bursa'da gerçekleştirdiği mitingde 1000 polis görev yaptı. Mitinge gelen yaklaşık 900 kişi alana tek tek arandıktan sonra girebildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde HDP'lilere hitap eden Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, şunları söyledi: "Bizim Kürt sorunu dediğimiz şeyi çok iyi biliyorlar. Cihan da çok iyi biliyor bu ülkenin en tepesindeki, en alt kademesinde çalışan memuruna kadar biliyor. Bizim Kürt sorunu olarak ifade ettiğimiz konu, Kürt olmaktan, Kürt doğmaktan kaynaklanan sorunlarımız ve gerçeklerimizdir."

“Hem içte hem dışta, parmak sallayarak yürütülen bir siyaset var”

Erdoğmuş konuşmasında, "Biz kendi cinsiyetimizi, milletimizi, kimliğimizi inkar ederek yaşarsak, o zaman şahsiyetimizi kaybederiz. Biz farklı bir şey istemiyoruz. Hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna parmak sallayarak yürütülen bir siyaset var ama söyledikleri büyük hedefe ulaşma noktasında karalılık irade ve cesaret, onlarda yok" ifadelerini kullandı.