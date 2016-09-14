"900 bin Suriyeli öğrenci imam hatiplere teşvik edilecek"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 900 bin Suriyeli öğrencinin bugüne kadar devam ettikleri Geçici Eğitim Merkezlerinden alınarak bakanlığa bağlı okullara kaydedilmesi için çalışmalara hız verdi. Bakanlık, Suriyeli öğrencilerin imam hatip ortaokullarına ve liselerine teşvik edilmesi için Arapça broşür hazırladı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Suriyeli öğrencilerin 5 yıl içinde ağırlığı imam hatip okulları olmak üzere devlet okullarına kaydedilmesi planlanıyor.

Projenin ayrıntıları şöyle:

19 Eylül’de açılacak yeni eğitim öğretim yılında 1. sınıf seviyesindeki 70 bin ile 100 bin arasında çocuk bakanlığa bağlı ilkokullara aktarılacak.

Eğitim öğretim çağındaki Suriyelilerin, ortaokul ve lise yaşlarında olanları ise, özellikle imam hatip ortaokullarına ve liselerine yönlendirilecek. Bu kapsamda Türkiye’deki Suriyeli çocukların yüzde 55’inin, yani yaklaşık 490 bininin imam hatip okullarına kaydolması öngörülüyor.

Altyapı eksikliklerinin tamamlanamaması durumunda ise geçici eğitim merkezleri bünyesinde Suriyeli öğrenciler için imam hatip okulu açılacak ya da geçici eğitim merkezinin tamamı imam hatip okuluna dönüştürülecek.

"Ülkemize özgü kurum"

Broşürle ile ilgili olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Öğretim Daire Başkanı Osman Demirgül imzalı yazıda, imam hatip okullarına gelecek Suriyeli öğrenciler için “hiçbir öğrenci geri çevrilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı. Tamamı Arapça olarak hazırlanan broşürlerde şu ifadeler yer aldı:

İmam hatip ortaokulları ve liseleri Türk halkı ve öğrencilerinin en çok rağbet gösterdiği okullardır.

İmam hatip liseleri, hem mesleğe hem de yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan ülkemize özgü kurumlardır.

Kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı okullar bulunmaktadır.

Mezunlar eşit şartlarla üniversiteye girebilmektedir

Bugün Türkiye’de imam hatip liselerinden mezun, pek çok akademisyen, devlet adamı, bilim adamı, tıp doktoru, hukukçu, bürokrat ve teknik personel bulunmaktadır.

Eedoğan'lı Arapça tanıtım

Proje kapsamında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı, Suriyeli öğrenciler için imam hatip okulları tanıtım broşürü hazırladı. Hazırlanan broşür, tüm il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kanalıyla imam hatip ortaokulları ile Anadolu imam hatip liselerine ve sivil toplum örgütlerine ve belli noktalarına dağıtıldı. Broşürde, Suriyelilerin yıllardır eğitim gördükleri Geçici Eğitim Merkezleri için “Geçici eğitim merkezleri, imkanlar ölçüsünde açılan ve çoğunlukla yeterli eğitim ortamlarına sahip olmayan binalarda ve çoğunlukla konteynerlerde öğretim yapılan okullardır. Öğretmenlerin yeterlilikleri kriterlere dayanmamaktadır. Verilen belgelerin diğer ülkelerde karşılığı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanılırken, imam hatip okulları “Uzman kadrolar görev yapmaktadır. İmam hatip ortaokulları ve liselerinden alınacak diplomalar ise uluslararası denklik imkanına sahiptir” sözleri ile övüldü.