900 bin işçi Başbakan'dan zam bekliyor

Başbakan Erdoğan'dan aylardır randevu bekleyen işçi ve işverenler nihayet randevu almayı başardı. Erdoğan, saat 11.30'da Resmi Konut'ta işçi cephesinden Türk-İş ve Hak-İş; işveren cephesinde ise TİSK ve TOBB Başkanlarını kabul edecek. DİSK ise bu görüşmede yer almayacak.

Aysel Alp'ın hürriyet.com.tr'deki haberine göre; Başbakan Erdoğan'dan aylardır randevu bekleyen işçi ve işverenler nihayet randevu almayı başardı. Erdoğan, saat 11.30'da Resmi Konut'ta işçi cephesinden Türk-İş ve Hak-İş; işveren cephesinde ise TİSK ve TOBB Başkanlarını kabul edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katılacağı toplantıda DİSK yer almayacak.



9 aydır zam bekleyen ancak toplu sözleşme yetkisi alamadığı için toplu sözleşme masasına oturamayan sendikalar, çözüm için Başbakan Erdoğan'dan yardım istemişlerdi.

Toplu İş İlişkileri Yasası'nın Meclis kapanmadan önce çıkmaması, 550 bin işçinin 2012 yılı zamlarını alamamasına neden olurken, yıl sonuna kadar toplu sözleşme süresi dolacak işçi sayısı 600 bine ulaşacaktı. Ancak Erdoğan, işçi ve işverenleri 'aranızda anlaşmadan bana gelmeyin' dediği için bu randevuyu uzun süredir bekletiyordu.

Başta otomotiv, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinde olmak üzere yüz binlerce işçi zam umuduyla bekliyor. 2012 yılı sonuna kadar kamu ve özel sektörde toplam 600 bin işçinin toplu sözleşme imzalaması gerekiyor. Ancak Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, genel kurul gündemine gelmeden Meclis kapanınca iş hayatında tam bir kaos ortaya çıktı.

2009 yılından beri gerçek sendikalı işçi istatistikleri yayınlanmadığından sözleşme süresi dolan sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından toplu sözleşme yetkisi alamıyor. Dolayısıyla da işverenlerle yeniden masaya oturamıyor. İstatistiklerin yayınlanmaması bu yıl kamuda 200 bin, özel sektörde 400 bin olmak üzere yaklaşık 600 bin işçinin zam alamaması anlamına geliyor.



3 milyon değil 900 bin sendikalı



Sendikaların toplu sözleşme imzalayabilmesi için yeni istatistiklerin yayınlanması gerekiyor. Bakanlık, gerçek istatistikleri açıklarsa Türkiye’de sendikalı işçi sayısının 3 milyon 230 bin değil; 930 bin olduğu ortaya çıkacak.

Sendikaların toplu sözleşme yetkisini kaybetmemeleri içinse, işkolu barajını yüzde 10’dan yüzde 1’e inmesi gerekiyor. Bu oranın indirilmesini öngören Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurul gündemine gelmeden Meclis kapandı. Dolayısıyla iş kolu barajı da yüzde 10’dan yüzde 1’e inemedi. Diğer taraftan Çalışma Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sendikalı işçi istatistikleri yayınlama zorunluluğu da ertelenmedi.

Böylece yüzde 10 barajını aşamayan Hak-İş ve DİSK’’in tüm sendikaları; toplu sözleşme imzalama yetkisini kaybedecek. Türk-İş’te ise sadece 11 sendika işverenle masaya oturma hakkını sürdürebilecek.

İşte bu kaosun nasıl son bulacağına bugünkü toplantıda Başbakan Erdoğan'ın hakemliğinde karar verilecek.

Eylül ayı itibariyle sadece Türk-İş'e bağlı işyerlerinde yaklaşık 302 bin işçi toplu sözleşme imzalamayı bekliyor. İşte o liste: