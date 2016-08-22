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90 yaşındaki kadının parmağını kırıp yüzüğünü çaldı!

“Beni öldürecek diye çok korktum”

22 Ağustos 2016 20:05

Kütahya'da bir hırsız, yalnız yaşayan 90 yaşındaki kadının parmağını kırıp altın yüzüğünü ve kulağındaki küpelerini çaldı. Yaşlı kadını dövüp kafasını duvara vuran hırsız, daha sonra kaçtı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kütahya'da, kimliği belirsiz bir kişi, Kadriye İrveni'nin (90) tek katlı evininin çatısındaki kiremitleri söküp önce çatı aralığına buradan da kapağı açıp evin salonuna girdi.

Önceki gece İstiklal Mahallesi Depo Sokak'ta meydana gelen olayda gürültü üzerine uyanan Kadriye İrveni'nin kulağındaki altın küpeleri alan hırsız, yüzüğünü zorla aldığı yaşlı kadının parmağının kırılmasına neden oldu.

Yaşlı kadını dövüp kafasını duvara çarpan hırsız, daha sonra kaçtı. 

Olayın ardından bağırıp komşularından yardım isteyen Kadriye İrveni, götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gece odamda oturuyordum. Sesler duyunca oğlumun geldiğini sandım. Odanın ışıkları da kapalıydı. Yüksek sesle 'Ahmet sen mi geldin?' dedim. Birden yabancı bir ses bana 'Ben Ahmet değilim ses çıkarırsan seni öldürürüm' dedi. Önce küpelerimi aldı, sonra parmağındaki yüzüğü almak istedi. Çıkartamayınca parmağımı kırarak yüzüğü alıp beni duvara fırlattı.

"Kafamı duvara vurunca uzun süre kendime gelemedim. O sırada hırsız kaçmış. Pencereye çıkıp komşulardan yardım istedim. Ardından oğlum polisler ve ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Beni öldürecek diye çok korktum."

Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de yakındaki bir apartmanın güvenlik kameralarının kaydettiği zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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