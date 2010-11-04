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90 YAŞINDAKİ KADINI, 60 KİŞİLİK JANDARMA ARIYOR BOLU (A.A)

04 Kasım 2010 12:33

-90 YAŞINDAKİ KADINI, 60 KİŞİLİK JANDARMA ARIYOR BOLU (A.A) - 04.11.2010 - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oğlu ile birlikte mantar toplamaya giden 90 yaşındaki kadın kayboldu.  Dün öğle saatlerinde, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Hüsamettin Dere köyünde yaşayan Hacer Özden (90), oğlu Bahri Özden ile köy yakınlarında Yallama mevkisine mantar toplamaya gitti.  Bir süre sonra annesinin yanında olmadığını fark eden Bahri Özden, arama çalışmalarına rağmen annesini bulamayınca köye dönerek, yardım istedi.  Yaşlı kadının bulunması için 60 kişilik jandarma ekibi ve köylüler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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