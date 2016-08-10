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Dünya

90 yaşındaki evcil kaplumbağa için GPS'li arama kurtarma operasyonu

Termal kamerayla yeri bulunan Zuma, binlerce çöp poşetinin arasından herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı

10 Ağustos 2016 16:24

İngiltere'de yaşayan Sarah Joiner'ın 90 yaşındaki kaplumbağası 'Zuma' bir çöp poşetiyle bahçeden firar edince, belediye meclisi seferber oldu. Termal kameralar ve GPS kullanılarak aranan kaplumbağa 2.5 saatlik operasyonun ardından bulundu.

Başkent Londra'daki Westminster kasabasında yaşayan 56 yaşındaki Sarah Joiner, 40 yıldır baktığı 90 yaşındaki kaplumbağasının kaybolduğunu fark edince belediye meclisinden yardım istedi. Joiner'ın yardım çağrısı, kısa sürede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Evin bahçesindeki çöp poşetine giren 'Zuma' isimli kaplumbağa, bölgeden toplanan, binden fazla çöp poşetiyle birlikte ısı ve güç fabrikasına doğru hareket ederken; Joiner'ın ve belediye meclisi üyeleri termal kameralarla aramaya devam etti.

NTV'de yer alan habere göre, kamplumbağa, bahçe atıklarının toplandığı, on binlerce tonluk çöplerin arasında olduğu tespit edildi. Termal kamerayla yeri bulunan Zuma, binlerce çöp poşetinin arasından herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. 

Sarah Joiner, 40 yıllık dostunu bulmasında kendisine yardımcı olan herkese teşekkür ederken, arama çalışmalarına katılan ekip de kaplumbağanın sağlıklı bir şekilde evine dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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