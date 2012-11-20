90 yaşındaki çevre aktivisti Hayrettin Karaca hâkim karşısında!

Koza Madencilik’e ait olan bölgeye incelemeler yapmak ve bölge halkını bilinçlendirmek için giden 2012 Doğru Yaşam Ödülü’ne layık görülen Hayrettin Karaca’nın davası başladı.

Maden şirketi 90 yaşındaki çevre aktivisti Karaca ve bölgede inceleme yapan arkadaşları hakkında konut dokunulmazlığının (işyeri) ihlali ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından dolayı şikayetçi olmuştu.

Hayrettin Karaca’nın duruşmasını izlemek üzere Uluslararası Gözlemci Heyeti de Türkiye’ye geldi.

Çevre aktivistleri, Türkiye’de doğa için savaşan aktivist arkadaşlarının özellikle maden şirketleri gibi güçlü şirketlerin menfaatleri karşısında çektikleri güçlüklerin bu dava sürecinde de bir kez daha gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Agneta Johansson da davayı izlemek için gelecek

Doğru Yaşam Ödülü heyetinden uluslararası avukat Agneta Johansson, davayı izlemek üzere Türkiye’de. Merkezi İsveç’te bulunan Uluslararası Hukuk Desteği Konsorsiyum’unun Müdür Yardımcısı olan Avukat Johansson bütün Dünya’da izlediği davalardan edindiği deneyimleri de beraberinde getirecek.

Doğru Yaşam Ödülü Vakfı, Karaca hakkındaki davanın uluslararası adil yargılanma standartlarında olması için çağrıda bulundu.

Karacay'ı tehdit ettiler

Hayrettin Karaca, 17 Nisan 2010 tarihinde, Koza’ya ait altın madeni işletmesinin bulunduğu yaylada incelemede bulunmak ve altın madenine karşı yerel hareketi desteklemek üzere Kozak bölgesine gitti. Köylülerle yapılan halk toplantısı sonrasında yerel halk; Karaca, Av. Hasan Namak ve arkadaşlarını Koza Altın’ın kamu arazisi olan ormanlarda kestiği 7.400 ağacın bulunduğu bölgeye incelemeye götürdü. Karaca, ağaç ve bitki türlerinin fotoğraflarını çekerken maden şirketine ait 3 araç geldi, Karaca ve arkadaşlarının yolunu keserek, tehdit ve hakaret içeren aşağılayıcı söylemlerde bulundu. Böylece maden şirketi çalışanları açıkça kamuya ait olan bir yolda özgürlüklerini kısıtladı.

Hayrettin Karaca ne ile suçlanıyor?

Av. Hasan Namak madencilik şirketi hakkında hürriyeti engellemekten, birden fazla kişi ile birlikte tehdit ve hakaretten şikayette bulunurken, madencilik şirketi de Karaca, Av. Namak ve Kozak köylülerinden Çevre Koruma Sözcüsü Gülden Karabudak hakkında konut dokunulmazlığının (işyeri) ihlali ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından dolayı şikayetçi oldu. Savcı, Karaca, Turgutlu Çevre hareketinden Av. Hasan Namak ve Kozak Yaylası Çevre Koruma Derneği Sözcüsü Gülden Karabudak hakkında işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan dava açtı. Ama Koza altın madeni şirketinin yöneticilerine dava açmamaya, sadece üç maden işçisi hakkında tehditten dava açmaya karar verdi. Şimdi Karaca, Av.Namak ve Karabudak ceza mahkumiyeti tehdidi ile karşı karşıyalar.

2012 Doğru Yaşam Ödülü Hayrettin Karaca’nın

7 Aralık 2012 tarihinde İsveç Parlementosu’nda yapılacak ödül töreni için Hayrettin Karaca 5 Aralık’ta Stockholm’e gidecek. Karaca, ödül töreninde başarılı girişimcilik ve etkili çevre aktivizmini birleştirerek hayatı boyunca yorulmadan yaptığı savunuculuk ve doğamızın korunması ve temsil edilmesi için sağladığı destek nedeniyle layık görüldüğü Onur Ödülünü alacak.

Agneta Johansson kimdir?

Agneta Johansson, uluslararası hakim, savcı ve avukat kuruluşlarının oluşturduğu ve çatışma/savaş sonrası ülkelerde hukuk sitemini diriltmeyi amaçlayan şemsiye kuruluş Uluslararası Hukuk Desteği Konsorsiyum’unun Müdür Yardımcısıdır.

1959 yılında İsveç’te doğan Agneta Johansson uluslar arası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış bir avukattır. İsveç Dış İşleri Bakanlığı ve İsveç Kızıl Haç kurumunda hukuki danışman olarak çalışmıştır.

Balkan Savaşları esnasında, Agneta 3 yıl boyunca Bosna’da çalışmış, ayrıca 3 yıl boyunca İsrail işgalindeki bölgede çalışmıştır. 2003-2010 yıllarında 2002 yılında Doğru Yaşam ödülü alan Kvinna till Kvinna kuruluşunun Mütevelli Heyetinde görev yapmıştır.