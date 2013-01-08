90 yaşındaki adamla 15 yaşındaki kızın evliliğine tepki!

Suudi Arabistan'da 90 yaşındaki adamın 15 yaşındaki bir kızla evlenmesi, Twitter ve diğer sosyal paylaşım sitelerinde büyük tepkiye neden oldu.

Bazı Suudiler ise evliliğin çocuk istismarı veya çocuk ticareti kapsamına girip girmediğini tartışıyor.

Yerel medya da yaşlı erkeğin söz konusu kızla evlenmek için 17 bin dolar başlık parası ödediğini yazdı.

Genç kızın büyük bir korku yaşayarak nikah gecesi yatak odasının kapısını kilitleyip yaşlı kocayı içeri almadığı ve ardından da anne babasının evine döndüğü belirtildi.

Yaşlı adamın genç eşini ya da verdiği başlı parasını geri alabilmek için hukuki yollara başvurmayı düşündüğü öğrenildi.

Son yıllarda bu türdeki diğer haberler, Suudi Arabistan'da çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi sorununa dikkat çekilmesine neden oluyor.

BBC'nin Orta Doğu uzmanı Sebastian Usher, bu olayın dışa kapalı bir toplum olan Suudi Arabistan'da sosyal paylaşım sitelerinin halk için önemli bir tartışma forumu oluşturmasın örnek olduğunu kaydetti.



En hızlı artış Suudilerde



Dünyada Twitter kullanımında en hızlı artış Suudiler arasında görülüyor.

Suudi Arabistan'da 14 yaşından küçük binlerce genç kız, çok daha yaşlı ve varlıklı erkeklerle evlendiriliyor. Ülkede evlenmek için bir asgari yaş belirlenmesi düğüncesi geniş destek topluyor; yetkililer de bu konuda çalışma yapıldığını belirtiyorlar.

Fakat bazı muhafazakar din adamları, genç kızların ergenlik yaşına ulaşmış olması gerektiğini kabul etmekle birlikte asgari evlilik yaşının belirlenmesi fikrine karşı çıkıyor. (bbcturkce)