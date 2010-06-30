90 yaşında tecavüzden tutuklandı!

T24-

Polis, Avustralya pasaportu taşıyan, Berlin doğumlu Karl Joseph Kraus'un kuzeydeki Chiang Mai kenti yakınlarında bulunan evinde tutuklandığını, evde çıplak çocukların görüntülendiği 100 kadar fotoğrafın da bulunduğunu belirtti.



Polis yetkilisi Kritapol Yeesakorn, tecavüz başladığı tarihte kız çocuklardan birinin yaşının 5 olduğunu belirterek, çocukların yaşlarının şimdi 7 ila 15 arasında olduğunu söyledi. Kraus'un kız çocuklarını çikolata ve İngilizce öğretme vaadiyle evine götürdüğü bildirildi.



Yaşlı adamın, evinde başka çocuklarla çıplak pozlarının da bulunduğunu belirten Kritapol, bu çocukların kimliklerini tespit ederek ailelerine ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.



Kritapol, bazı çocuk fotoğrafları internet kanalıyla alındığını vurgulayarak, Kraus'un bir pedofili şebekesinin parçası olup olmadığının soruşturulduğunu açıkladı.



10 yıldan uzun süredir Tayland'da yaşayan Kraus'un, İngilizce öğretme teklifiyle 2 yıl önce çocukların ailesiyle bağlantı kurduğu belirtildi.



Komşuları Kraus'un yaşına rağmen aktif bir insan olduğunu, hala kendi arabasını sürdüğünü söyledi.



Aralarında Tayland, Kamboçya ve Vietnam'ın da bulunduğu bazı Güneydoğu Asya ülkeleri, yasal uygulamalardaki gevşeklikler, adalet sistemindeki yolsuzluklar ve çocukları fahişeliğe iten fakirlik nedeniyle çocuk istismarcılarını çekiyor.

