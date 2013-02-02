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90 ülkenin katıldığı Güvenlik Konferansı başladı

İran ve Suriye'nin gündemini oluturduğu, 90 ülkenin katıldığı Güvenlik Konferansı Münih'te başladı

02 Şubat 2013 15:54

Münih’te 90 ülkenin savunma ve dışişleri bakanlarının katıldığı Güvenlik Konferansı başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın da katıldığı konferansta Suriye ve İran konuları masaya yatırılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Biden konferans öncesinde ise Berlin’de Başbakan Angela Merkel'le bir araya geldi. Biden'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’le güncel uluslararası sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Almanya’ya yaptığı ilk resmi ziyaret öncesinde “Süddeutsche Zeitung” gazetesine bir demeç veren Biden, İran yönetimine nükleer programına ilişkin uluslararası görüşmelerin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu.

Tahran’a doğrudan müzakere teklifinde bulunan Biden, başarılı bir diplomasi için zaman ve oyun alanı yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

Biden, “Ancak bu pencere sonsuza kadar açık bırakılamaz” diyerek İran yönetimini aynı zamanda da uyardı.

ABD’nin İran’ın nükleer silah yapmasını hiçbir şey yapmadan seyretmeyeceklerini kaydeden Biden, İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyeceklerini de sözlerine ekledi. Biden, bu silahların ABD’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
 

Konferansın gündemi


İran’ın nükleer programı, Münih’te düzenlenen Güvenlik Konferansı’nın ağırlıklı gündem maddesini oluşturuyor. Ayrıca Suriye’deki gelişmeler de pazar gününe kadar sürecek olan konferansta katılımcı ülkeler tarafından masaya yatırılacak.

Suriye konusunda görüş ayrılığı içinde bulunan ABD ve Rusya’nın konferansta yakınlaşma sağlayabilecekleri ifade ediliyor. ABD Başkanı Biden’ın Münih’te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da ikili bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

90 ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor.

Ev sahibi Almanya’dan ise konferansa Dışişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin yanı sıra Savunma Bakanı Wolfgang Schaeuble ve İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de katılıyor.

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