-90 ÜLKEDEN 3 BİN ÇOCUK ANKARA'DA YARIŞACAK ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Sportif, kültürel ve turistik açıdan Ankara'yı ''Dünya çocuklarının başkenti'' yapacak, başkent tarihinin en büyük uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyan ''Dünya Çocuk Oyunları'' yarın başlıyor. Vatan Şaşmaz ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yapacağı, Burhan Öçal, Şefika Kutluer, Tülay Uyar'ın yanı sıra ''Yetenek Sizsiniz Türkiye'' yarışmasından tanınan Cem Arman Yenel, Türkan Kürşad ve Nilsu Acar gibi çocuk sanatçılar ile dans ekiplerinin sahneye çıkacağı seremoninin son provaları bugün gerçekleştirilecek. Açılış coşkusuna eşlik etmek isteyen başkentliler, yarın akşam Ankara Spor Salonu (Arena) ve Gençlik Parkı'na yerleştirilecek dev LED ekranlardan seremoniyi canlı izleyebilecek. Gösteri ayrıca, TRT ve dünyanın pek çok başka televizyon kanalında canlı yayınlanacak. - KARŞILAŞMALAR 10 AYRI TESİSTE- Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya 90 farklı ülkeden başkente misafir olacak 3 bin milli çocuk sporcu ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'den katılacak sporcular atletizm, voleybol, badminton, basketbol, bocce, eskrim, futbol, güreş, golbol, judo, tenis, vuşhu ve yüzme dallarında, 10 ayrı tesiste kıran kırana yarışlar sergileyecek. Karşılaşmalar, geneli 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde olmak üzere, Atatürk Spor Salonu, Ankara Spor Salonu (Arena), Keçiören Aktepe Stadı, Ankara Tenis Kulübü, Naili Moran Atletizm Pisti, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu, Gençlik Parkı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu, Yaşar Doğu Spor Salonu, Anıttepe Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek. Çocuk olimpiyatlarına ilk adım olarak tasarlanan spor müsabakalarını başkentliler ücretsiz izleyebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle ilköğretim öğrencileri 1 hafta boyunca 13 branşta 10 ayrı salonda gerçekleştirilecek müsabakalara ücretsiz taşınacak. Oyunlara izleyici olarak gelen çocuklara yüz binlerce futbol, basketbol, voleybol topları, okullara da tenis raketleri, filesi ve topu ile sürpriz hediyeler dağıtılacak.