-90 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ İDDİASI MUĞLA (A.A) - 16.03.2011 - Muğla'nın Ortaca ilçesinde 90 ilköğretim okulu öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, taşımalı eğitim kapsamındaki Ünal Daka, Dalyan Naciye Tınaztepe, Eskiköy ve Güzelyurt ilköğretim okullarında eğitim gören öğrenciler, okul dönüşünde rahatsızlandı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti bulunan 55'i Ortaca, 35 öğrenci ise Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin öğle yemeğinde yediklerinden zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Ortaca Kaymakamı Mustafa Gürdal, devlet hastanesine giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gürdal, öğrencilerin rahatsızlanma sebeplerini henüz bilmediklerini belirterek, ''Rahatsızlanan öğrencilerden kan ve idrar örnekleri alındı. Öğrencilerin tedavileri sürüyor. Bu arada okullarımıza yemek veren firmanın yemeklerinden İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alındı. İdari soruşturma başlatıldı ve konuyu araştırmak üzere yarın da müfettiş gelecek. Şu an müşahede altında bulunan öğrencilerimizin hayati tehlikesi bulunmuyor'' dedi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu fakat bu gece tedbir amaçlı gözetim altında tutulacakları öğrenildi.