90 milyon Euro'luk Keita idmanı iptal ettirdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Naby Keita, takım arkadaşı Diego Demma'ya yaptığı sert müdahale ile antrenmanın yarıda kesilmesine neden oldu.

İdmanda kendisine yapılan müdahale sonrası sinirlenen Keita, takım arkadaşı Demma'ya oldukça sert bir müdahalede bulundu. Müdahale sonrası Demma hastaneye kaldırılırken, teknik direktör Ralph Hasenhuttl, oyuncular arasında artan gerilim nedeniyle antrenmanı yarıda sonlandırdı.

Liverpool'un transferi için 90 milyon Euro'luk teklifle Alman ekibin kapısını çaldığı Keita, sert müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan takım arkadaşı Demma'yı ziyaret ederek özür diledi.