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90 milyon dolarlık cenaze...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Tayland Kralının cenaze törenine katıldı

27 Ekim 2017 12:00

Tayland'da kral Bhumibol Adulyadej için 5 gün sürecek cenaze töreni ve 1 yıl sürecek yas başladı. Altın varaklı heykeller, binlerce insan ve uzun soluklu bir hazırlığın yapıldığı tören için 90 milyon dolardan fazla para harcandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Tayland Kralının cenaze törenine katıldı.


Kral Adulyadej'in, bir sene süren hazırlıklar sonrasında, cenaze töreninin ikinci gününde, Budist inanışlarına göre hazırlanan tören ritüelleri devam ediyor. Tayland'da krallarına son kez veda etmek için dün başlayan kutlamalarda maskeli dramalar, kukla gösterileri ve orkestralar yer alıyor.

Kral'ın külleri 200 asker tarafından çekilen 2 tekerlekli araçla saraya taşınacak. Törene, aralarında Işık'ın da bulunduğu 40'tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak.

 

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