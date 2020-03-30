"90'larda 'Amerikan halkının vergisini neden başkalarına verelim' diyen ABD Kongresi, şimdi IMF'e destek için harekete geçti; yalan dünya"

dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayıldığı günlerde ABD Kongresi, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kaynaklarının güçlendirilmesi için harekete geçti. IMF'den yapılan açıklamada "ABD'nin katkılarını hızlandırma kararı güçlü bir mesaj ve IMF'nin 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesine katkı sağlıyor" denilirken, kararı yorumlayan ekonomist Mahfi Eğilmez, "1990'larda, 2000'lerde IMF'ye verilen katkı paylarını "Amerikan halkının vergisini başkalarına yardım için neden verelim" diyerek veto eden ABD Kongresi şimdi IMF'nin kaynaklarının güçlendirilmesi için harekete geçiyor. Yalan dünya" dedi.

ABD Kongresi'nin IMF kaynaklarının güçlendirilmesini hızlandırma kararına ilişkin IMF Başkanı Kristalina Georgieva şu açıklamayı yaptı:

"ABD'nin IMF'ye yaptığı önemli katkıları hızlandırma kararı, uluslararası topluma güçlü bir mesaj ve IMF'nin 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesinin sağlamlaştırılmasına yardımcı oluyor. Tüm dünya Covid-19 ile savaşırken IMF kaynaklarına talep çok yüksek olduğu için destek önemli bir zamanda geliyor. ABD bu önemli adımı attığına göre, henüz yapmayan diğer katılımcıların da taahhütlerini hızlandıracağından eminim. Böylece IMF, bu zor zamanda son çare borç veren olarak temel rolünü oynamaya devam edebilir."

"Yalan dünya"

Twitter hesabından Kongrenin kararını yorumlayan ekonomist Mahfi Eğilmez, ABD'nin geçen yıllarda IMF'e karşı mesafeli olduğunu belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"1990'larda, 2000'lerde IMF'ye verilen katkı paylarını "Amerikan halkının vergisini başkalarına yardım için neden verelim" diyerek veto eden ABD Kongresi şimdi IMF'nin kaynaklarının güçlendirilmesi için harekete geçiyor. Yalan dünya."

IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında yok

Öte yandan bugün IMF'den yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle yardım talep eden ülkeler arasında Türkiye ve Rusya'nın olmadığı belirtilmişti.

Avrupa Direktörü Paul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin Koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH)düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söylerken, 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi.

TIKLAYIN - IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında yok

"1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesini harekete geçirmeye hazırız"

Georgieva, geçen ay salgına ilişkin IMF'in neler yapabileceğine ilişkin "IMF, üyelerine yardımcı olmak için 1 trilyon dolarlık kredi verme kapasitesini harekete geçirmeye hazır" ifadesini kullanmıştı.

Georgieva, gelişmekte olan ülkelere 50 milyar dolarlık bir kaynak sağlanabileceğini belirterek, sıfır faizli finansman olanaklarıyla düşük gelirli ülkeler için de 10 milyar dolarak yakın kaynağın ayrılabileceğini bildirmişti.

IMF'in Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'nun da yoksul ülkelere acil kredi yardımı sağlayabileceğini anımsatan Georgieva, söz konusu fonun yaklaşık 400 milyon dolarlık kredi kapasitesi bulunduğunu, amaçlarının bağışlarla bunu 1 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade etmişti.