90 günlük futbol hasreti bugün sona eriyor!

T24 - Futbolseverlerin 90 günlük hasreti bugün sona eriyor. Yeni adıyla Spor Toto Süper Lig'de sezon dört maçla başlıyor. 13 ilden 18 takımın mücadele edeceği ligde ilk yarı 19 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 21 Ocak'ta başlarken sezon 22 Mayıs 2011'de tamamlanacak. Ligin iki büyüğü Galatasaray ve Beşiktaş, bugün sahne alıyor.



Geçen sezon Bursaspor’un ipi göğüslemesiyle sona eren ligde, yeni heyecan bugün başlıyor. 90 günlük hasretin ardından Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonu, oynanacak dört maçla start alacak. 13 ilden 18 takım, toplam 282 gün sürecek yeni sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;



Süper Lig’de geçen sezon ligden düşen Diyarbakırspor, Denizlispor ve Ankara-spor’un yerlerini bu sezon Kardemir Karabükspor, Bucaspor ve Konyaspor aldı. Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısı, 19 Aralık 2010’da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. 32 günlük devre arasının ardından ligde ikinci yarı, 21 Ocak 2011’de 18. hafta müsabakalarıyla start alacak. Süper Lig’de 2010-2011 sezonu 22 Mayıs 2011’de oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak.



Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası saat 20.00’de Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantepspor-Kasımpaşa maçlarıyla start alacak. İlk gün saat 22.00’de başlayacak olan Bucaspor-Beşiktaş ve Eskişehirspor-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla sona erecek. Günün maçlarına bakacak olursak...





Sivasspor-Galatasaray



Sarı-Kırmızılılar 53. sezonu, geçen sezon son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdığı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldığı Sivasspor deplasmanında açıyor. Galatasaray’da bu maç öncesi sakatlığı bulunan yeni transfer Juan Pablo Pino’nun yanı sıra Sabri Sarıoğlu ve Gökhan Zan da forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Lorik Cana, Serdar Özkan ve Ali Turan’ın ilk 11’de başlaması, Mehmet Batdal’ın da sonradan forma şansı bulması bekleniyor. Bu deplasman ‘Aslan’da kaleyi koruyacak Aykut Erçetin için de önem taşıyor, zira genç oyuncu geçen sezon son dakikalarda yediği hatalı gol sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yiğido cephesine dönecek olursak; Kırmızı-Beyazlılar da bu Galatasaray karşısında galip gelip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Yiğido’nun bugünkü maçta en önemli kozlarından biri de yurtdışı macerasını sonlandırarak Türkiye’ye dönen tecrübeli futbolcu Ceyhun Eriş olacak. Öte yandan bu maç için Sivaslı futbolseverler biletlere yoğun ilgi gösterirken bütün biletlerin tükenmesi bekleniyor. Galatasaray taraftarları için kale arkası tribününde ayrılan 800 kişilik bölümdeki biletlerin de tamamının satıldığı açıkandı.





G. Antep- Kasımpaşa



Geçen sezon beklenenden uzak bir grafik çizen Gaziantepspor yeni sezona ilk olarak hocasını değiştirerek başladı ve ‘genç’ Türk teknik adamların önemli ismi Tolunay Kafkas’ı teknik patronluğa getirdi. Flaş isim olarak Arjantin’in Independiente takımının forveti Ismael Sosa’yı renklerine katan Kırmızı-Siyahlılarda bu akşam tek hedef üç puan. Antep temsilcisinde eksik bulunmuyor. Gaziantepspor’un rakibi Kasımpaşa ise Yılmaz Vural yönetiminde geçen sene yakaladığı yükselen grafiği bu sezon da sürdürmenin peşinde ilk maçına çıkacak. İstanbul ekibinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu maçta iki ekibin de önemli bir rakibi olacak. O da sıcaklık. Mücadele esnasında hava sıcaklığının 36 derece olması bekleniyor.





Bucaspor-Beşiktaş



Bir tarafta İzmir’in yedi yıllık süper lig hasretini dindiren Bucaspor, diğer tarafta da transfer döneminin tartışmasız şampiyonu Beşiktaş. Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak ekibin mücadelesi İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak. Bülent Uygun yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden İzmir ekibinde bu akşam sakatlıkları süren Koray, Serkan ve Zafer forma giyemeyecek. Bucaspor’da geçen hafta transfer edilen Manucho’nun yanı sıra Monaco’dan alınan Jerko Leko’nun da performansı merakla bekleniyor. Beşiktaş cephesindeyse ses getiren transferler Ricardo Quaresma ve Guti bugün Türkiye liglerine merhaba diyecek. Bernd Schuster’in teknik patronluğundaki Siyah-Beyazlılarda bugünkü maçta Rüştü, İbrahim Toraman, Yusuf, Rıdvan ve dün ameliyat olan Sivok ile sözleşmesi daha önce dondurulan Fink’in yanı sıra Holosko, Hilbert, Uğur ve İsmail yer almayacak. Bu kadar eksiğe rağmen yine tatmin edici bir ilk 11’le sahaya çıkacak olan Kartal’da da tek hedef sezonu galibiyetle açmak.





Eskişehir-Gençlerbirliği



Aynı renklere sahip iki kapı komşusunu karşı karşıya getiren mücadele günün son maçı olacak ve 22.00’de başlayacak. Rıza Çalımbay teknik direktörlüğünde geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan Eskişehir’in kırmızı-siyahlıları bu iddialarını bu yıl da sürdürmek istiyor. Ses getiren transferlere imza atarak Porto’dan Pele ve Cenova’dan Oliveira’ya renklerine katan Eskişehirspor’da bugün sakatlığı süren Caner forma giyemeyecek. Yeniden yuvasına Eskişehir’e dönen Batuhan Karadeniz’in ilk 11’de olması bekleniyor. Ankara’nın Kırmızı-Siyahlılarına gelecek olursak; geçen sezon Thomas Doll yönetiminde ısınma turunu tamamlayan ekip bu sezon bu performansını artırmak istiyor. Billy Mehmet’i alarak forvetini güçlendiren Alkaralar’da yapacakları merakla beklenen diğer isimler Ermin Zec ve Michael Stewart olacak.





SİVASSPOR-GALATASARAY



STAT: 4 Eylül

HAKEM: Mustafa Kamil Abitoğlu

BAŞLAMA SAATİ: 20.00

NAKLEN YAYIN: Lig TV Kanal 77

SİVASSPOR: Ramoviç - Abdurrahman, Ivanovs, Sedat (Murat), Hayrettin - Mehmet Nas, Kadir, Cihan, Erman - Ceyhun, Mehmet Yıldız

GALATASARAY: Aykut - Ali Turan, Neill, Servet, Hakan Balta - Cana, Mustafa, Serdar, Kewell, Arda - Mehmet Batdal





G.ANTEP-KASIMPAŞA



STAT: Kamil Ocak

HAKEM: Özgür Yankaya

BAŞLAMA SAATİ: 20.00

NAKLEN YAYIN: Lig TV Kanal 1

GAZİANTEPSPOR: Karcemarskas - Serdar, Yalçın, Emre, Elyasa - Ivan, Erman, Zurita, Olcan - Julio Cesar, Sosa

KASIMPAŞA: Murat - Keller, Alparslar, Emre Toraman, Ergün -

Ali Güneş, Sarmov, Varela, Sancak - Ersen, Cenk





BUCASPOR-BEŞİKTAŞ



STAT: İzmir Atatürk

HAKEM: Barış Şimşek

BAŞLAMA SAATİ: 22.00

NAKLEN YAYIN: Lig TV Kanal 77

BUCASPOR: Fernandes - Musa, Tomas, Orhan, Mulemo - Mendy, İbrahim, Leko, Erkan - Sercan, Manucho

BEŞİKTAŞ: Hakan - Ekrem, Ferrari, Zapotocny, İ. Üzülmez - Quaresma, Necip, Ernst, Guti - Nihat, Bobo





E. ŞEHİR-G. BİRLİĞİ



STAT: Eskişehir Atatürk

HAKEM: Halis Özkahya

BAŞLAMA SAATİ: 22.00

NAKLEN YAYIN: Lig TV Kanal 1

ESKİŞEHİRSPOR: Ivesa - Koray, Nadareviç, Vucko, Volkan - Erkan, Doğa, Pele, Tello, Sezer - Batuhan

GENÇLERBİRLİĞİ: Serdar - Orhan, Mahmut, Curri, Murat - Cemcan, Stewart, Harbuzi, Bilal - Zec, Hurşut













