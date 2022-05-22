90'dan fazla vaka tespit edildi; bilim insanları maymun çiçeği virüsü vakalarının artmasını bekliyor

Britanyalı bilim insanları, şu ana kadar Avrupa’da 90’dan fazla vakanın tespit edildiği maymun çiçeği virüsü vakalarının artmasını beklediklerini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, genelde Afrika kıtasında yaygın olan maymun çiçeği virüsü, şu anda 20’si Britanya’da olmak üzere 90’dan fazla vakayla Avrupa kıtasında da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); 28 şüpheli vaka daha olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsünün insanlar arasında bulaşının çok yaygın olmadığı bilinirken bilim insanları son vakaların kaynağını araştırıyor. İnsandan insana temasın cinsel ilişki de dahil olmak üzere yalnızca yakın fiziksel temasla gerçekleştiği biliniyor.

Maymun çiçeği virüsü semptomlarının genelde hafif olduğu, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk görüldüğü ancak ciltte de lezyonlar görülebildiği biliniyor.

Cambridge Üniversitesİ’den salgın hastalıklar uzmanı Charlotte Hammer “Daha fazla vaka göreceğimizden eminim” dedi.

Hammer, maymun çiçeği virüsünün bir ya da üç hafta süren bir kuluçka dönemi olduğunu belirterek vakaların ilk dönemde temas ettiği kişilerde de hastalık çıkabileceğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsünün daha önce Afrika kıtası dışında görülse de mevcut durumdaki kadar yayılımın nadir olduğunu söyleyen Hammer, “Ya virüs değişti ya da ona direncimiz değişti” dedi.

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