T24 LogoT24 Logo
Gündem

9 yıl önceki cinayetin hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 9 yıl önce Mustafa Töre'yi öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet B

31 Mart 2018 15:51

ESKİŞEHİR, (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, 9 yıl önce Mustafa Töre\'yi öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet B., Eskişehir\'de yakalandı.
Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırmada, Samsun\'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl önce Mustafa Töre\'yi öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Ahmet B.\'nin, kentte inşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlendi. Ekipler, Ahmet B.\'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet B.\'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA SAMSUNTöreAhmetEskişehirEskişehir OdunpazarıEmniyet Müdürlüğü SuçSoruşturma BürosuSamsunMustafa TöreEkipler Ahmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24