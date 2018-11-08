9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K
08 Kasım 2018 01:49
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. \'Taksirle ölüme neden olmak\' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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