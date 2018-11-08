9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. \'Taksirle ölüme neden olmak\' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.