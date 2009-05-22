9 yıl aradan sonra rakip çıktı



Fenerbahçe Kulübü'nün yarın başlayacak seçimli olağan genel kurulunda yeniden aday olan başkan Aziz Yıldırım, 2000’deki kongrenin ardından başkanlık için bir aday ile yarışacak.





Fenerbahçe Kulübü'ne ilk kez başkan seçildiği 14-15 Şubat 1998 tarihindeki olağan genel kurulla birlikte, bugüne dek 8 kongrede seçime giren Aziz Yıldırım, bu kongrelerin 6'sında tek aday olarak kazandı.



En son 19-20 Şubat 2000'deki olağan genel kurulda Vefa Küçük ile çekişen Yıldırım, 9 yılda yapılan 6 kongrenin ardından başkanlık için bir aday ile yarışacak.



14-15 Şubat 1998 ve 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki kongrelerde adaylarla yarışan Aziz Yıldırım, 13-14 Haziran 1998, 30 Haziran-1 Temmuz 2001, 2-3 Mart 2002, 6-7 Mart 2004, 4-5 Mart 2006, 24-25 Haziran 2006 tarihlerindeki seçimli genel kurullarda ise rakipsizdi.



İLK KEZ 1998'DE SEÇİLDİ



Fenerbahçe Kulübü'nün 14-15 Şubat 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli genel kurulu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.



Sarı-lacivertli camiada, grupların seçimlerde fazlasıyla ağırlığının olduğu dönemde Aziz Yıldırım'ın ve Vefa Küçük'ün yanı sıra Ömer Çavuşoğlu'da başkanlık için mücadeleye soyundu.



Yıldırım ve Küçük arasındaki yarışta 1 oyluk fark başkanı belirledi. Aziz Yıldırım bin 469, Vefa Küçük bin 468 ve Ömer Çavuşoğlu 157 oy aldı.



Başkanlıkta yarışı kazamayan Küçük, kendi yönetim kurulunun seçilmesiyle teselli buldu.



KÜÇÜK'ÜN 2. HÜSRANI



Aziz Yıldırım başkanlığında sarı-lacivertli takımdan şampiyonluk gelmemesi, Vefa Küçük'ü 2. kez Yıldırım'a karşı yarışa soktu.



İkilinin aday olduğu 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurul toplantısına kongre üyeleri büyük ilgi gösterirken, 4 bin 651 üye oy kullandı.



Futbol takımının başarısından çok, başlattığı tesisleşme hamlesiyle üyelerin gönlünü alan Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e karşı bu kez 683 oy farkıyla seçimi kazandı.



Yıldırım'ın 2 bin 657 oy aldığı kongreyi Küçük, 1974 oyla tamamladı.



FUTBOLDAKİ BAŞARISIZLIK MUHALEFETİ HAREKETE GEÇİRDİ



Turkcell Süper Lig'de iki sezondur şampiyonluğu kazanamayan Fenerbahçe Futbol Takımı'nın, özellikle bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda ortaya koyduğu performans 9 yıl sonra muhalefeti harekete geçirdi.



En son 2006-2007 sezonunda ligde şampiyonluk elde eden sarı-lacivertli ekip, 2007-2008 ve henüz bitime 2 haftası kalan bu sezon şampiyonluktan uzak kaldı.



KALKAVAN, YILDIRIM İLE BİR DÖNEM ÇALIŞTI



Yarın başlayacak seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'a rakip olan Şadan Kalkavan, daha önce 19-20 Şubat 2000 seçiminde Yıldırım'ın listesinde yer alarak yönetim kurulu üyesi seçilmişti.



Yıldırım'ın 2. kez Vefa Küçük ile yarıştığı bu kongrede Selim Soydan ile yönetim kurulu listesinde yer alan Kalkavan, aradan geçen 1,5 yıllık sürenin ardından istifa edip yeniden aday olduğu 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki olağanüstü genel kurulda Kalkavan ve Soydan'ı yeni yönetim kurulu listesine almamıştı.



AZİZ YILDIRIM 9. KEZ GENEL KURUL’DA



Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte, ilk kez başkan seçildiği 1998 yılından bugüne dek 9. kez seçimli genel kurula girecek.



14-15 ŞUBAT 1998



Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na soyunduğu 14-15 Şubat 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, kendisine en yakın rakibi Vefa Küçük'ü sadece 1 oy ile geçerek, ilk kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi.



Bu kongrede başkanlık yarışını kazanan Yıldırım, yönetim kurulu listesinde ise kaybetti. Fenerbaçe Genel Kurulu, başkanlığa Aziz Yıldırım'ı seçerken, yönetim kurulunda Vefa Küçük'ün listesi kazandı.



Kongrede Aziz Yıldırım 1469, Vefa Küçük 1468 ve Ömer Çavuşoğlu 157 oy aldı.



13-14 HAZİRAN 1998



Vefa Küçük'ün yönetim kuruluyla görevine başlayan Yıldırım, 13-14 Haziran 1998 tarihlerinde planlanan seçimli olağanüstü genel kurulda, tek aday olarak kendi listesiyle 2. kez başkan seçildi.



Rakibinin yönetim kuruluyla 4 aylık bir çalışma dönemi geçiren Yıldırım, 14 Haziran'dan itibaren ilk kez kendi oluşturduğu listeyle çalışmaya devam etti.



Bu kongrede Aziz Yıldırım'a 655, yönetim kurulu listesine ise 653 verildi.



19-20 ŞUBAT 2000



Vefa Küçük, 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurulda 2. kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu.



Yıldırım, 2 bin 657 oy aldığı kongrede, bin 974 oy alan Küçük'e 683 oy fark atarak, 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.



İLK İSTİFA VE 30 HAZİRAN-1 TEMMUZ 2001 KONGRESİ



Aziz Yıldırım, görev süresi içindeki ilk istifa kararını, sarı-lacivertli takımın kendi yönetiminde ilk kez ligi şampiyon bitirdiği 2000-2001 sezonunun sonunda aldı.



Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında, sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle görevini noktaladığını açıklayan Yıldırım, geri dönmesi için baskı yapılmamasını istediyse de gelen baskılar üzerine yeniden aday oldu.



İstifanın ardından 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulda yeniden aday olarak yeni yönetim kurulu listesiyle seçilen Aziz Yıldırım, bin 67 oyla 4. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na geldi.



2-3 MART 2002



2-3 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda yeniden aday olan Aziz Yıldırım 5. kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi.



Tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 175 oy alan Aziz Yıldırım, yeni yönetim kurulu listesiyle devam etti.



6-7 MART 2004



Fenerbahçe Başkanı, 6-7 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda 6. kez başkan seçildi.



Son 3 kongrede olduğu gibi yine rakipsiz olan Yıldırım, 3 bin 586 üyenin katıldığı genel kurulda, 3 bin 555 oyunu aldı.



4-5 MART 2006



Yapılan tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarılan Fenerbahçe'de, 4-5 Mart 2006'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Aziz Yıldırım 7. kez başkan seçilirken, bu kez 3 yıl başkanlık yapacaktı.



Yıldırım, yine tek aday olarak girdiği kongrede 3 bin 676 oy alarak başkanlığa getirildi.



İKİNCİ İSTİFA, 24-25 HAZİRAN 2006 KONGRESİ



Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı görevi süresince ikinci kez istifasını 2005-2006 sezonu sonrası açıkladı.



Camiadan gelen yoğun baskılar üzerine kararını değiştiren Aziz Yıldırım, 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulda tek başına aday olarak 8. kez Fenerbahçe Kulübü'ne başkan seçildi.



Kongrede 2 bin 824 üyeden oy alan Yıldırım, yarın başlayacak seçimli genel kurulda da 9. kez başkanlık için yarışacak.