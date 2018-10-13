9 yaşındaki Zerrin okul dolabının altında kaldı; Eğitim-Sen: Çocuklarımızı ihmal öldürüyor

9 yaşındaki Zerrin, öğrenim gördüğü yatılı bölge okulunda dolap altında kalarak yaşamını yitirdi. Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Çetin Koçyiğit, "Çocuklarımızı ihmal öldürüyor. Ehil olmayan insanların idareci atanması da çocuklarımızın ölümünün bir sebebidir" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre okullardaki güvenlik ihmalleri tartışması sürerken, bir acı haber de Ardahan’dan geldi. Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu’nun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalan 9 yaşındaki Zerrin Koç, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 5’nci sınıf öğrencisi Zerrin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada, çocukların eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerrin’in üzerine devrildi. Zerrin’in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zerrin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müdür açığa alındı

Zerrin’in hayatını kaybetmesine neden olan ihmal sonrası hastaneye gelen Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli Köyü’nden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, inceleme ve soruşturma kapsamında Okul Müdürü Tahir Koçak açığa alındı.

"Dolabı sabitlemek akıllarına gelmiyor"

Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Çetin Koçyiğit, “Son dönemde bu ve benzeri fiziki güvenlik ihlalleri sıklıkla gündeme gelmektedir. Dolap devrilmesi gibi akla direkt gelecek fiziki güvenlik kuralları ihmal ediliyor. Dolabı sabitlemek kimsenin aklına gelmiyor. Ehil olmayan insanların idareci atanması da çocuklarımızın ölümünün bir sebebidir” diye konuştu.

Koçyiğit, ayrıca yatılı bölge okulları yerine her mahalleye okul ihtiyacına dikkat çekerek, “Kızımız yoksul bir ailenin çocuğudur. Köyden okula ulaşım zor olduğu için yatılı okulda kalıyordu. Ailesi onu devlete emanet etmek zorunda kalmıştır” dedi.

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Yasin yaşama tutunabildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ise 3 Ekim günü, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle ağır yaralanan Osman Önal İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Yasin A., taburcu edildi. Yoğun bakımda 5 gün uyutulan Yasin, geçen pazartesi sabahı uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alıp verebilen Yasin’in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Bir süre yoğun bakımda tutulan Yasin, önceki gün taburcu edildi.

Kocaeli Derince’deki Turgut Reis İlkokulu’nun bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir bahçe kapısının devrilmesi sonucunda ağır yaralanan 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler de, geçen hafta 3 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.