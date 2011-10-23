9 yaşındaki kızın cesedi çıkarıldı

T24

Merkez üssü Van’ın merkez ilçeye bağlı Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki deprem, Bitlis merkezde ve ilçelerinde de hissedildi.Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, "Can kaybımız yok ancak panikleyen vatandaşların balkondan atlaması nedeniyle yaralanmalar var. Adilcevaz ilçemize bağlı Aydınlar beldesinde de iki köyde evler çöktü. Oraya Vali Yardımcımızı gönderdik. Henüz bu konuda bize bir bilgi ulaşmadı. Bitlis’ten 4, Muş’tan iki ambulans ve iş makinelerini Van’ın Erçiş ilçesine gönderdik" dedi.Sarsıntılar nedeniyle Bitlis’te vatandaşlar büyük bir panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa çıktı. Binalarda mahsur kalan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan çıkarıldı. Sarsıntıda Bitlis kalesinin arka duvarı ve bazı camilerin minareleri yıkılırken, çok sayıda binada da çatlak meydana geldi.Bitlis Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ise binanın zarar görmesinden dolayı dışarı çıkarıldı.Bu arada ilçede birçok mahallede elektrik kesintisinin olduğu öğrenildi.