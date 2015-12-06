9 yaşındaki Helin, kardeşini kurtarmak için yanan eve döndü; iki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde 2 çocuğun yaşamını yitirdiği yangın sırasında 9 ila 1 yaşları arasındaki 5 kardeşin evde yalnız oldukları belirlendi. Ailenin komşuları, yangın sırasında 3 kardeşiyle dışarı çıkan 9 yaşındaki Helin'in, küçük kardeşini almak için tekrar eve girdiğini, bu esnada çatının çöktüğünü ve çocukların çıkamadığını anlattı.

Kuruçeşme Mahallesi 203/1 Sokağı'ndaki tek katlı binada 5 çocuğuyla yaşayan Arife Çelen'in evinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Helin (9) ve Emre Ç'nin (1) yaşamlarını yitirdiği yangınla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, anne Arife Ç. ile ayrı yaşadığı eşi Ferhat Ç'yi ifadelerini almak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Arife Ç'nin, ifadesinde, yangın sırasında evde olmadığını, komşusunun haber vermesi üzerine önce olay yerine ardından hastanedeki çocuklarının yanına gittiğini anlattığı öğrenildi.

Ferhat Ç'nin ise eşiyle ayrı yaşaması nedeniyle olay sırasında başka bir yerde kaldığını ifade ettiği bildirildi.

Hastanede kontrolden geçirilen ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılan Ata (4),Baran (7) ve Arda Ç'nin (8) Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi. Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

"Kardeşini kurtarmak için eve girdi"

Öte yandan, ailenin komşuları, çocukların çığlıkları üzerine sokağa çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi. Üç kardeşiyle dışarı çıkan 9 yaşındaki Helin'in, 1 yaşındaki Emre'yi almak üzere yeniden yanan eve girdiğini ifade eden komşular, bu sırada girişi kapatan alevlerin tüm evi sardığını ve çatının çöktüğünü anlattı.

Yanan evde elektrik ve su bulunmadığını, mum ışığıyla idare ettiklerini dile getiren komşular, çocuklarını okula göndermeyen ailenin baskılar üzerine Helin'i 2 hafta önce ilkokula yazdırdığını savundu.

Polis ekiplerinin, komşuların anlattıkları doğrultusunda araştırma yaptığı öğrenildi.

Kundaklama şüphesi



Buca'da, tek katlı binada 5 çocuğun kaldığı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Evden çıkan Ata (4), Baran (7) ve Arda Ç. (8), komşularınca hastaneye kaldırılmış, yangının söndürülmesinin ardından kardeşlerden Helin (9) ve Emir'in (1) cesetleri bulunmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine bir kişiyi gözaltına almıştı.