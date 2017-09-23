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9 yaşındaki çocuk okul servisinde böyle dayak yedi!

Olayla ilgili okul yönetimi ve kolluk güçleri tarafından soruşturma başlatıldı

23 Eylül 2017 16:21

Adana'da bir öğrenci servisinde ilkokul 4'üncü sııf öğrencisi 9 yaşındaki T.K., yer tartışması yaşadığı üst sınıf öğrencisi tarafından dövüldü. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de kolluk güçlerince soruşturma başlatıldı.

Kentteki özel bir kolejin okul servisine önceki gün binen T.K., kimin nereye oturacağıyla ilgili 14-15 yaş grubundaki üst sınıf öğrencileriyle tartıştı. Serviste öğrencilerin başında bulunan kadın görevlinin çabalarına karşın öğrencilerin tartışması büyüdü. Bu sırada yaşça büyük öğrenciler, T.K.'yı tartakladı.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrenci ise servis görevlisinin tüm engelleme girişimlerine karşın aracın içinde T.K.'yı dövdü. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de kolluk güçlerince soruşturma başlatıldı.

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