9 yaşındaki çocuğa organize istismar!

Malatya’da bir öğretmeninin 3’üncü sınıftaki öğrencisinin psikolojik durumunda değişiklik olduğunu fark etmesi, 9 yaşındaki N.’nin 9 ay boyunca 4 kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı. Zanlılardan 3’ü tutuklanırken, dosyaya gizlilik kararı verildi. Yaşananları araştıranların, olayı kapatmak isteyen zanlıların yakınları tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

Birgün'den Erk Acerer'in haberine göre olay Malatya Doğanşehir’de gerçekleşti. Bir ilköğretim okulunun 3’üncü sınıf öğrencisi N.’nin ruh halindeki değişiklik, öğretmeninin dikkatini çekti. 9 yaşındaki kız çocuğu ile kurulan diyalog ve takip sonrasında gerçek anlaşıldı. N., 2 akrabası ve onlarla arkadaş olan 2 komşusu, toplam 4 kişi tarafından yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldı.

9 ay süreyle alıkoydular

Evli ve 3 çocuk babası M.D. (43), B.D. (21), M.B. ve O.B. (20) çocuğa 9 ay süre ile istismarda bulundu. Zanlılar; kız çocuğunu alıkoyuyorlardı. 11 Ocak’ta söz konusu öğretmen tarafından anlaşılan olay, önce güvenlik birimlerine ardından da adli makamlara intikal etti.

Savcılıktan gizilik kararı

Polis ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Doğanşehir Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanarak Malatya Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Askerlik görevini yapan O.B ise birliğinden teslim alındı. N., soruşturma tamamlanana kadar devlet himayesinde bir yurtta tutulacak. Savcılık tarafından ise dosyaya gizlilik kararı konuldu.

Edinilen bilgilere göre; olayı araştıranlar ve yerel kaynaklar, zanlıların yakınları tarafından tehdit edildi, olayın kapatılabilmesi için büyük çaba harcandı.

Öte yandan ilçede büyük bir öfkenin hâkim olduğu belirtilirken, yarın da ülke genelinde giderek artan, istismar ve taciz vakalarını protesto için kitlesel bir eylem planlandığı ifade edildi.