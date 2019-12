9 yaşında kitap çıkardı

İspanya'da 9 yaşındaki bir çocuğun kitabı yayımlandı.



İngiliz Times gazetesinin haberinde, Manuel Alguacil'in 38 sayfadan oluşan, fantastik bir hikayenin anlatıldığı "Thok, the Vain Dragon" adlı kitabı, onu dünyanın en genç yazarları arasına sokarken, küçük yazarın, J. R .R. Tolkien'in "The Lord of the Rings" ve J. K. Rowling'in "Harry Potter" serisinden esinlendiği belirtildi.



Haberde, Alguacil'in gelecek hafta imza günü için, öğretmenlerinden bir gün izin alarak Madrid Kitap Fuarı'na katılacağı ve hayranlarıyla buluşacağı bildirildi.



Başkent Madrid'in güneyindeki Aranjuez'de yaşayan, televizyon seyretmek ve futbol oynamak yerine okumayı tercih ettiğini söyleyen, 3 yaşındayken okumayı söken ve bir yıl içinde çocuk kitaplarından sıkılan Manuel Alguacil'in, ilk hikayesini, büyükannesi ve büyükbabasına yılbaşı hediyesi olarak 6 yaşındayken yazdığı kaydedildi.



Yazdığı ikinci hikayede tarzı, aile dostları olan, İspanyol yayınevi Neverland Ediciones'un bir çalışanı tarafından fark edilen küçük yazarın kitabı için bu yayıneviyle anlaştığı belirtildi.



İspanya'da 13 avrodan satışa çıkarılan ve ilk baskısı 1000 adet basılan kitapta, aynaya bakıp çirkin olduğunu düşünen bebek bir ejderhadan bahsediliyor. Bebek ejderha, annesi onu büyüdüğüne ikna edene kadar saklanıyor.



Anne ve babası, çocuklarının "herhangi bir çocuk gibi olduğunu" söylerken, öğretmen olan annesi "Çocukların muazzam bir hafızaları var ve çok okuduğu için çok sayıda kelimeyi hatırlıyor" dedi.



Tek boynuzlu bir atla ilgili ikinci kitabı "Save Cstia"yı da yazdığı belirtilen küçük yazar Manuel Alguacil ise büyüyünce astronot olmayı istediğini, bu olmazsa arkeolog ya da yazar olabileceğini söyledi.



2006 yılında İsviçre'den Christopher Beale adlı 6 yaşında bir çocuk, 1500 kelimeden oluşan "This and Last Season;s Excursions" kitabıyla dünyanın en genç yazarı olmuştu.



Dünyadaki diğer genç yetenekler ise şöyle sıralanıyor:



-İngiliz Libby Reese'nin, 9 yaşındayken "Help, Hope and Happiness" adlı 60 sayfalık kitabı yayımlanmıştı. Reese'nin anne ve babası ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattığı kitap, Save the Children vakfına binlerce pound kazandırmıştı. Küçük yazarın ilkokuldan ortaokula geçişiyle ilgili ikinci kitabı, 2007 yılında yayımlanmıştı.



-Amerikalı Amelia Atwater-Rhodes'un, fantastik romanı "In the Forests of the Night" 1999 yılında 13 yaşındayken yayımlanmıştı. Random House'dan yayımlanan bu kitap yazara büyük başarı getirmiş ve şu anda 23 yaşında olan Atwater- Rhodes'un, bundan sonra 9 kitabı daha yayımlanmıştı.



-Hintli Ankit Fadia'nın, "The Unofficial Guide to Ethical Hacking"i, 2001 yılında 15 yaşındayken yayımlanmıştı.