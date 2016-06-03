9 televizyon kanalı ve 2 gazeteye soruşturma!

Özgür Gündem ve Evrensel gazeteleri ile Hayatın Sesi televizyonunun da bulunduğu 9 kanal ve gazete hakkında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı muhalif medya için harekete geçti. Savcılık çeşitli illerde yapılan suç duyuruları, isimsiz ihbarlar ve BİMER’e yapılan şikâyetler üzerine birçok haber kanalı ve gazete hakkında soruşturma başlattı.

Haberdar’dan Arzu Yıldız’ın haberine göre; aralarında Hayatın Sesi televizyonunun da bulunduğu 9 kanal ve Özgür Gündem ile Evrensel gazetesi hakkında başlatılan soruşturmalar Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülüyor.

Diğer bir soruşturma ise Evrensel'in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu’nun da adının geçtiği, 2016’ya 62726 dosya numarasıyla, 15 Mart 2016 tarihinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün şikâyeti üzerine “10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili güvenlik görevlilerinin isimlerini yazarak terör örgütlerine hedef göstermekten” başlatıldı.

“Kin ve düşmanlık”

Hayatın Sesi Televizyonu’na ise “Şüpheli kanallar” denilerek “Terör örgütü propagandası yaparak halkı kim ve düşmanlığı sevk etmek”ten 2016’ya 31-20 numaralı dosya numarasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma açılan diğer televizyon kanalları ve gazeteler ise şöyle:

Özgür Gündem gazetesinin “Newroz’da her yer direnen Sur olacak” başlıklı haberi, emniyete gazetenin “terör örgütü propagandası yaptığı”na dair yapılan ihbar, BİMER’e yapılan “Gazetenin satışlarının durdurulması gerektiği ancak halen satışta olduğu” şeklindeki şikâyet soruşturma konusu yapıldı.

Can Erzincan TV’nin "FETÖ-PDY propagandası yaptığına" ilişkin şikâyet üzerine Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda tahkikat başlatıldı.

Yine ihbar üzerine imc TV, Med Nuçe TV, Strek TV, K24, Van TV, Ronahi TV, Newroz TV hakkında da “terör örgütü propagandası yapmak” iddiası ile soruşturma başlatıldı.