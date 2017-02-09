9 Şubat 2017 İngiltere basın özeti

Financial Times, Suriye rejimi güçleri ve Türk Ordusu'nun, stratejik açıdan önemli El Bab'da birbirlerine yaklaştıklarını ve bu durumun, 'Suriye iç savaşındaki eski hasımların, IŞİD'e karşı saldırıda birbirleriyle koordine oldukları spekülasyonlarını beraberinde getirdiğini" yazıyor.

Gazete, isyancıların herhangi bir işbirliğinin Rusya tarafından organize edildiği yönündeki görüşünü aktarıyor. Haber şöyle devam ediyor;

"Ancak eşzamanlı ilerlemeler, Türkiye gibi bölgesel güçleri savaşın daha da içine çekebilecek bir gerilimi ateşleme riski taşıyor. Rusya Esad'a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancıların başlıca destekçilerinden biriydi ve geçen yıl IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak için kendi birliklerini Suriye'ye yolladı. Rejim yetkilileriyle yakın teması olan Lübnanlı Analist Younis Audi, 'El Bab, bir araya gelme noktası olacak, ayrılık noktası değil' diyor ve hava ve yer operasyonlarını Rusya'nın koordine ettiğini söylüyor.

Financial Times, "IŞİD'in El Bab'da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediği muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara'nın kuzey Suriye'deki nüfuzunu arttıracağını" vurguluyor.

Ancak gazete, "uyuşmazlık işaretlerinin şimdiden alındığını" söylüyor ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalışan bir isyancının "Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarışa dönüşü ve bir çatışmadan kaygılıyım" dediğini aktarıyor.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab'da ilerleyen güçlerin çatışma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararası koordinasyonun bu tür bir olayı önlemek için orada olduğunu söylediğini aktarıyor.

Haber şu satırlarla sona eriyor;

"Rejimin destekçileri El Bab'ı geri alması gerekenin Esad'ın güçleri olduğunu söylüyor. Ancak muhalifler, bölgede büyük miktarlarda Türk topları ve askerleri gördüklerini ve Ankara'nın geri adım atacağını düşünmekte zorlandıklarını vurguluyor. Bir muhalif 'Rejimin bizden önce El Bab'a girebileceğini sanmıyorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayıda yaralıları var. Burada üsleri ve çok fazla silahları var. O kadar kolay geri adım atacaklarını sanmıyorum' diyor"

Times'ın dünya haberleri sayfalarındaysa IŞİD'in elinde tuttuğu Irak'ın Musul kentinde, örgütün zorla silahaltına almasından kaçan onlarca gencin öldürüldüğü yazıyor.

Gazete, kendilerine bilgi veren Musul sakinlerinin kentin batısında en ufağı 16 yaşındaki en az 45 kişinin öldürüldüğünü söylediğini belirtiyor.

Çoğunun, geçen ay büyük kayıplar veren örgütün saflarına katılmaktan kaçmak isteyenler olduğu kaydediliyor.

İlk toplu katliamın Pazartesi günü, 40 gencin hükümet güçlerinin elindeki kentin doğu kesimine kısmen yıkılmış bir köprüden yüzmeye çalışmasıyla yaşandığı kaydediliyor. Aynı yoldan kaçmak isteyen beş kişinin de ertesi gün öldürüldüğü bildiriliyor.

IŞİD'in elindeki El Şifa Mahallesi'nde yaşayan Ebu Muqdad yeğeni dâhil, ailesinden dört kişinin öldürüldüğünü söylüyor ve "Çok sayıda genç IŞİD'a katılmayı reddetti ve yeğenim gibi kaçmaya çalıştı. Yüzerek güvenli bölgeye kaçmaya çalıştılar ama oracıkta infaz edildiler" diyor.

Öldürülenlerin cesetlerinin, uyarı amacıyla ailelerine teslim edildiği kaydediliyor.

Irak Ordusu ve koalisyon güçlerinin kentin batısını da IŞİD'in elinden almak için yapacağı operasyon yaklaşırken, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı söyleniyor.

Sammi Latif adlı bir diğer Musul sakini "Hayat çok zorlaştı, insanlar aç ve IŞİD'dan kurtulmayı dörnt gözle bekliyorlar. Günlerinin sayılı olduğunu biliyorlar ve bu yüzden yenilmede önce mümkün olduğunca çok insan öldürmek istiyorlar. Bugün onların gözünde en büyük suç Irak Ordusu'na doğru kaçmak. Militanlar insanları yargısız infaz etme emri aldı" diyor.

Guardian'da, Yemen'deki açlık krizine dikkat çeken bir haber var.

Haberde, Birleşmiş Milletler'in Arap dünyasının en yoksul ülkesi Yemen için 1,6 milyar dolarlık kaynak çağrısı yaptığını ve 12 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

BM'nin Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie MCGoldrick "Yemen'deki durum feci ve hızla kötüleşiyor." diyor.

Haberde, ülkedeki savaşın ülkede büyük yıkım yarattığı ve BM yetkililerinin savaşın 10 bin dolayında sivilin ölümüne yol açtığını tahmin ettikleri vurgulanıyor.

BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien "Derhal adım atılmazsa, devam eden insani yardım çabalarına karşın açlık 2017'de gerçek bir ihtimal. Yetersiz beslenme çok yaygın ve 7,3 milyon kişi bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeden yaşıyor" diyor.