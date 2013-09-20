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9 savcıya 1000 faili meçhul dosyası

Doğu ve Güneydoğu illerinde 1990’lı yıllarda gözaltına aldıkları kişileri infaz eden derin yapıların deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmada önemli mesafe kat edildi

20 Eylül 2013 12:44

1990’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu’da işlenen faili meçhul cinayet ve kayıp olaylarıyla ilgili soruşturmada ciddi mesafe alındı. Geçen sene karanlık döneme ait 9 bin 500 dosya, 9 savcıya dağıtıldı. Her dosyayı tek tek inceleyen savcılar, kendisinden bir daha haber alınamayan kişilerin yakınlarına ulaştı. Bu kişilerin yeniden ifadelerine başvuruldu, dosyalardaki eksiklikler giderildi.
 
İsmail Avcı'nın Zaman'daki haberine göre, Diyarbakır Adliyesi’nin tozlu raflarında bekletilen dosyalarla ilgili sadece bir savcı yaklaşık dört yıldır çalışma yürütüyordu. Geçen sene bu dosyalar, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesi ile görevli savcılara dağıtıldı. Toplam 9 bin 500 dosya, 9 savcı arasında paylaşıldı. Her savcıya binden fazla dosya düştü. Savcılar, dosyaları tek tek inceleyerek maktul ve failler hakkında çalışma yaptı. Gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişilerin yakınlarına ulaşılarak yeniden ifadeleri alındı, dosyalardaki eksiklikler giderildi.
 
Savcılar, mağdurların ifadeleri doğrultusunda resmi makamlarla yazışarak cinayetlerin işlendiği bölgedeki kamu görevlilerinin isim listesi ile varsa fotoğraflarını bulmaya çalışıyor. Bir diğer çalışma ise terör örgütü içindeyken hayatını kaybeden gençlerle ilgili. Bu kapsamda PKK’lı gençlerin öldüğü çatışmalar ve olaylara katıldığı belirlenen örgüt mensupları inceleniyor. Tespit edilen teröristler cezaevindeyse ifadesi alınıyor. Pişmanlık Yasası’ndan yararlanıp salıverilenler de ifadeye çağrılıyor.

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