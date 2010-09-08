9 PKK’lı ölü ele geçirildi

T24 - Hakkâri’nin Aksu Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren PKK’lı 9 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerde, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği de bulundu.



Hakkâri’de, Kato Dağı’ndaki Aksu Köyü yakınlarında sürdürülen arama- tarama operasyonunda 3 ayrı noktada PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Aralıklarla süren çatışmada 1 uzman çavuş yaralanırken, bölgeye helikopterler sevk edildi. Hakkâri Valisi Muammer Türker, gün boyu aralıklarla sürdürülen çatışmalarda PKK’lı 9 teröristin öldürüldüğünü açıklarken, arazi arama-tarama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. 9 teröristin ölü ele geçirildiği çatışma ile ilgili Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:





‘Ateşle karşılık verdiler’



“06 Eylül günü saat 00.30 sıralarında Çaltıkuru Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan roketli saldırı olayına karışan teröristlerin yakalanması maksadıyla kaçabilecekleri değerlendirilen bölgelere aynı gün başlatılan operasyonda saat 17.00’de Güngören Mahallesi’nde teröristlerle temas sağlanmış, yapılan tüm ikaz ve ‘teslim ol’ çağrılarına teröristlerin karşılık vermeleri neticesinde silahlı çatışma meydana gelmiştir. 7 Eylül 2010 günü çatışma bölgesinde yapılan arama faaliyetleri sırasında 9 terörist silahları ile birlikte ölü olarak bulunmuştur. Çatışma esnasında 1 uzman çavuş hafif yaralanmıştır.”



Genelkurmay Başkanlığı da, öldürülen teröristlerle birlikte 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 8 Kalaşnikof, 1 tabanca, 18 el bombası, 4 telsiz, 1 gece görüş gözlüğü, 1 dürbün ve bir torba içinde patlayıcı madde düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.





13 terörist teslim oldu



PKK’nın Irak’taki kamplarından kaçan 13 teröristin de, önceki gün Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı





