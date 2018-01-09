9 Ocak Salı Spor Gündemi

(ÖZEL) Fenerbahçe\'nin eski yıldızı Andre Santos: \"Alex\'in bu şekilde ayrılması büyük bir talihsizlik\"

\"Boluspor ile Süper Lig\'de oynamak istiyorum\"

\"Aziz Yıldırım çok büyük bir insan\"

\"Umarım bir gün Fenerbahçe\'de görev alırım\"

\"Fenerbahçe\'de zor günler yaşamadıysam bu Aykut Kocaman\'ın sayesindedir\"

\"Fenerbahçe formasıyla jübile yapmak benim hayalim\"

\"Türkiye\'de yediğim en güzel yemekler Bolu\'da diyebilirim\"

\"Fenerbahçe\'nin şampiyon olmasını istiyorum\"

(ÖZEL) Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica: \"Katar\'dan bir kulüp maaşımın 5 katını teklif etti, gitmedim\"

\"Hedefimiz ilk 8\"

\"Yönetim 500 bin Euro\'yu kabul ederse, bana ihtiyaçları yok demektir\"

\"Kulübüm yeni bir teklif yaparsa, burada kalmaya devam ederim\"

\"Lucescu\'ya zaman verilmeli\"

\"Sihirli güçlerim yok\"

\"Türk hakemler, Rumen hakemlerden daha iyi\"

(ÖZEL) Gençlerbirliği\'nden Uğur Çiftçi: \"İlk yarıdaki konumumuz bize yakışmadı, ikinci yarı çok daha iyi olacağız\"

\"15 yıldır Gençlerbirligi\'ndeyim, kendimi Gençlerbirliği\'ne ait hissediyorum\"

\"Takımımızın şu anki durumundan dolayı transfer konuşmak doğru değil\"

(ÖZEL) Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram: \"Hedefim 4 büyük takımın birinde oynamak\"

\"Umarım 4 büyüklerden biri, Türkiye\'nin en iyi sol beklerinden biri olduğumu görür\"

\"Milli forma için elimden geleni yapacağım\"

\"Şampiyonluk yarışında favori Beşiktaş ile Başakşehir\"

\"Akhisarspor\'un ilk 6 içerisine gireceğine inanıyorum\"

(ÖZEL) Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: \"Hedefimiz ligi ilk 6 içinde bitirmek\"

\"Gol atamayan takım hüviyetindeyiz\"

\"Herkesin şansı neyse bizim de şansımız o\"

24. ULUSLARARASI PRO-LİSANS ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ

14:00-15:00 Pepe ve Samuel Eto\'o \'Yıldız futbolcu gözü ile Türk ve Avrupalı antrenör\' adlı panelde konuşacaklar.

15:00-15:45 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş panelde açıklamalarda bulunacak.

16:00-17:00 \'Türk antrenörleri başarı endeksi\' isimli panele Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek katılacak.

17:00-18:00 \'Türk futbolundaki sorunlar, Çözüm önerileri ve beklentiler\' isimli panelde Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Pro Lisans Antrenörü Yücel İldiz ve Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba konuşacak.

TSYD SEMİNERİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği\'nin (TSYD) geleneksel 54\'üncü Antalya buluşması başlıyor.

10:00 Açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir yapacak.

BEŞİKTAŞ

18:00 Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibi Ado Den Haag ile hazırlık maçı oynayacak.

TRABZONSPOR

16:00 Bordo-mavililer, Arnavutluk temsilcisi Luftetari ile özel maçta karşılaşacak.

GALATASARAY

10:30-17:30 Sarı-kırmızılılar günü çift idmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE

10:30 Sarı-lacivertilerde ligin ikinci yarı hazırlıkları devam edecek.

ANTALYASPOR

11:00 İkinci yarı hazırlıkları devam edecek.

GÖZTEPE

16:30 İkinci yarı hazırlıkları sürecek.

BURSASPOR

10:00 Yeşil-beyazlı ekip Antalya\'daki hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Takım izinli

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI\'NA DOĞRU

11:00 Dünya Motokros Şampiyonası\'nın tanıtım toplantısı yapılacak.

KAR VOLEYBOLU

14:00 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu\'nun basın toplantısı düzenlenecek.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20:00 Pınar Karşıyaka - Ewe Baskets Oldenburg

20:30 Stelmet Zielona Gora - Beşiktaş Sompo Japan

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

-Bayanlar Şampiyonlar Ligi 4. Raund-

19:00 Dinamo Moskova - Galatasaray