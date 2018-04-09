9 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
FENERBAHÇE
- Takım izinli
GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir\'i ziyaret edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.00 Villarreal - Athletic Bilbao (Enes Ünal)
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
15.00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Halkbank - Arkas Spor
-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
21.00 Türkiye - Almanya (U18 Final Çekya Zlin)