T24 LogoT24 Logo
Spor

9 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

09 Nisan 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

FENERBAHÇE
- Takım izinli

GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir\'i ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.00 Villarreal - Athletic Bilbao (Enes Ünal)

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
15.00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
21.00 Türkiye - Almanya (U18 Final Çekya Zlin)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 20GençlerbirliğiGalatasaray FENERBAHÇE TakımBaşkan Mustafa Cengiz AnıtkabirBEŞİKTAŞ 18SiyahTeleset Mobilya AkhisarsporSPOR TOTOLİG 18Balıkesirspor BaltokDenizlispor AVRUPA FUTBOL 22Villarreal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24