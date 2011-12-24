9 milyon Yeşil Kartlı'ya kötü haber

T24 - Ne sigorta ne de yeşil kartı olan 1.7 milyon kişiye son çağrı. 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmazlar ise aylık gelirinin asgari ücretin iki katı olduğu kabul edilecek. Her ay 200 TL prim ödemeleri gerekecek. 9.1 milyon kişinin kullandığı ‘yeşilkartlı’ ifadesi tarih olacak. Yerine 60-C-1 ifadesi gelecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, kuruma alınan 400 denetmen yardımcısının kura çekim töreninde yeşil kartlıların SGK’ye devri ve genel sağlık sigortası uygulaması hakkında bilgi verdi. 1 Ocak 2012’den itibaren 9.1 milyon yeşil kartlının ‘genel sağlık sigortalısı’ olarak tescil edileceğini söyledi. Acar, yeşilkart ifadesinin kalkacağını, bunun yerine artık 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesi, c-1 fıkrası hükmünün geçerli olacağını vurguladı.

Hak kaybı yok ama



Acar, 1 Ocak’tan itibaren yeşilkartlıların mevcut tüm haklarının aynen devam edeceğini, endişe etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını duyurdu. Ancak Acar, vize süresi sona eren yeşilkartlının, 1 ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Acar, bu testin 13 kurumdan 28 ayrı parametre üzerinden sorgulama yapacağını belirterek, “Bu teste göre yeşilkartı hak edip etmediği ortaya çıkacak. Burada hane halkı kavramı önemli. Hanede 4 kişi varsa. 4 kişinin geliri toplanıp 4’e bölünecek. Çıkan rakam asgari ücretin üçte birinden az ise 33 liralık primini devlet ödeyecek” dedi. Acar, bu sorgulamaların 3 ayda bir otomatik olarak yapılacağını da belirtti.



Acar, yeşilkartlıların mevcut sistemde üniversite hastaneleri veya özel hastaneye gitmelerinin sevke bağlı olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde de bu şartın devam edeceğini söyledi.

Gelire göre prim ödeyecek



Gelir testinin sonucu ise yeşilkartlının ödeyeceği primi belirleyecek. Buna göre aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların sağlık primini devlet ödeyecek.



Geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar, aylık 33 lira 48 kr. Aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.



Geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olanlar ise aylık 100.44 lira;



Geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar da 201 lira aylık prim ödeyecekler.

1.7 milyon kişiye son çağrı



Başkan Acar, 1 Ocak 2012’den itibaren nüfusun tamamının genel sağlık sigortası kapsamına alınacağını söyledi. “İnsanlar doğar doğmaz devletin sağlık şemsiyesi altına girmiş olacak” diyen Acar, halen 63 milyon kişinin SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kişileri olduğunu anımsattı. Yeşilkartlıların dahil edilmesiyle 72 milyona ulaşacağını belirtti.



Ancak Acar, hiçbir şekilde sistemi kayıtla olmayan 1 milyon 700 bin kişi bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin 1 Ocak 2012’den itibaren SGK’ye tescil yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiğini belirterek, “1 ay içinde başvuru yapmazlar ise asgari ücretin 2 katından fazla gelirleri olduğu varsayılarak, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için aylık 200 lira prim ödeyecekler” dedi.



1 Ocak’ta herkesin kayıt altına alınacağını tekrarlayan Acar, 1 milyon 700 bin kişiye mektup göndereceklerini duyurdu. Acar, “PTT ile anlaşma yapıyoruz. Kendilerine göndereceğimiz mektupta hak ve yükümlülüklerini hatırlatacağız” dedi. Acar, bu kişilerin bir kısmının özel sigortalı olabileceğini, bir kısmının da yoksul olmalarına karşın yeşil karta başvurmamış kişiler olabileceğini söyledi.





